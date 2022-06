Nazionale donne-Spagna femminile Euro 22, biglietti e news per l’amichevole

L’Italia donne affronta la Spagna nell’ultima amichevole pre-Europeo femminile. Ecco le news sulla partita, le info per i biglietti e la probabile formazione azzurra.

Italia–Spagna è l’amichevole che chiuderà il ritiro della Nazionale donne, un test di lusso che permetterà alle ragazze che partiranno per l’Europeo di calcio femminile di valutare quale sia il livello di preparazione in vista della rassegna in programma in Inghilterra.

Vediamo dunque le ultime notizie riguardanti Italia-Spagna femminile.

Europeo femminile Italia-Spagna, il ritiro

La quarta fase del ritiro dell’Italia si è conclusa ieri, sabato 25 giugno, con un’amichevole. Nella giornata di oggi la CT Bertolini diramerà dunque l’elenco definitivo delle convocate che prenderanno parte all’Europeo inglese. La lista dunque si ridurrà dalle attuali ventisette a ventitré.

Nazionale Calcio femminile dell'Italia, giocatrici 2022

Italia-Spagna, la probabile formazione delle Azzurre

Vista l’importanza dell’ultima amichevole, è probabile che la CT Bertolini opterà per una formazione il più possibile vicina a quella titolare, in modo da testare la squadra in vista del sempre più vicino impegno europeo.

Di seguito, dunque, la probabile formazione azzurra anti-Spagna.

(4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Boattin; Galli, Giugliano, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia. CT: Bertolini

Italia-Spagna femminile, biglietti per l’amichevole

I biglietti per Italia-Spagna femminile sono già disponibili online su sito FIGC a prezzi popolari (cinque euro sia per tribuna coperta che distinti, un euro per donne, under 18 e over 65).

Nazionale donne, le interviste alle giocatrici azzurre

In questi giorni di ritiro, Laura Giuliani e Maria Luisa Filangeri hanno incontrato i giornalisti per parlare della preparazione che sta precedendo l’Europeo donne. Di seguito, dunque, le loro principali dichiarazioni.

GULIANI. «Non ci dobbiamo porre limiti. Abbiamo prima di tutto tre partite importanti nel girone da giocare al meglio delle nostre possibilità, poi tutto quello che verrà sarà di guadagnato, ma vogliamo toglierci grandi soddisfazioni e ci faremo trovare pronte».

FILANGERI. «Questa è una Nazionale che può fare tanto e bene perché ci stiamo allenando al meglio ci sono tante giocatrici esperte che hanno disputato un Mondiale e che sono abituate a giocare a certi livelli. Questa è la quarta settimana di ritiro e c’è sempre la stessa emozione e la stessa voglia di fare bene. Sto cercando di fare il massimo e del mio meglio per provare ad entrare nella lista delle ragazze che andranno all’Europeo».

