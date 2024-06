Italia-Norvegia femminile è una partita decisiva, in una situazione di girone estremamente equilibrata. Al momento infatti ci sono quattro squadre in tre punti, tutte ancora in grado di raggiungere la qualificazione. La nazionale donne non ha molte alternative in questa partita del girone di qualificazione al campionato Europeo 2025. Contro la Norvegia, stadio Paolo Mazza di Ferrara, martedì 4 luglio ore 18.15, serve una vittoria.

Italia-Norvegia, la situazione nel girone: perché serve una vittoria

Tralasciando le considerazioni banali – una vittoria è sempre e comunque meglio – l’Italia ha estrema necessità di un successo per mantenere il ritmo dell’Olanda. Le orange, che affronteremo nella quinta giornata in trasferta, hanno preso il comando del girone con due vittorie consecutive. Ma soprattutto il successo è necessaria per conquistare quello che potrebbe diventare un vantaggio fondamentale contro la Norvegia, in termini di punti e di scontri diretti. Sarà infatti proprio la classifica avulsa a decidere in caso di eventuali arrivi a pari punti in classifica.

Questa la classifica aggiornata dopo il terzo turno di gioco:

Olanda 6, Norvegia e Italia 4, Finlandia 3

Italia-Norvegia femminile come vederla

Il match Italia vs Norvegia, valida per le qualificazioni agli europei di calcio femminile, sarà trasmesso gratis in Tv e in chiaro per tutti. In particolare su Rai Due in diretta oppure in streaming su RAI Play.

Italia-Norvegia, la formazione di Andrea Soncin

Con un pacchetto di 33 giocatrici convocate a disposizione Andrea Soncin sta preparando la partita ragionando su quelli che inevitabilmente saranno dei cambi significativi. La stagione, lunga e faticosa per tutte, ha visto arrivare alcune giocatrici a questo corollario di partite internazionali con il fiato un po’ corto. É proprio questa una delle considerazioni emerse dalla partita di venerdì scorso pareggiata contro una Norvegia in condizioni non straordinarie.

Dal punto di vista delle scelte tecniche Soncin dovrebbe confermare la stessa linea di difesa, a cominciare dal portiere Giuliani, per poi cambiare molto a centrocampo e in attacco. Quasi certamente dovrebbe esserci spazio per Dragoni che ha lasciato una buona impressione dopo essere entrata in campo a partita in corso in Norvegia con potenziale spazio inizialmente anche per Bonfantini e Catena e spazio anche per Beccari o Girelli. Le soluzioni sono molte e potrebbero richiedere un apporto più ‘fisico’ rispetto a una difesa come quella norvegese che non sembra impenetrabile ma che dal punto di vista atletico si è confermata solida.

I precedenti contro la Norvegia

Una breve serie positiva contro la Norvegia a fronte di una lunga serie di risultati negativi contro una squadra che per molti anni ha dettato legge e che da qualche tempo si trova a dover affrontare una fase di transizione estremamente complicata. Il pareggio di Oslo, il terzo nel complesso di tutti i precedenti è stato il 18esimo match contro la Norvegia: due sole vittorie e ben 13 sconfitte. In precedenza una vittoria in Algarve Cup (2-1) contro una squadra estremamente sperimentale.

Le parole di Grainger su Italia-Norvegia

Il CT della Norvegia, l’inglese Gemma Grainger, in carica dal gennaio scorso, alla sua sesta partita ufficiale con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, non si fida delle Azzurre: “L’Italia è un’ottima squadra che ci ha messo in difficoltà. É vero che abbiamo creato abbastanza occasioni per vincere la partita e che sia in avvio di partita che in avvio di ripresa il nostro approccio è stato molto buono. Ma dovevamo segnare. Quello che ho cercato di spiegare alle ragazze in vista della partita di Ferrara è che dobbiamo andare in trasferta con la mentalità di fare meglio. Dobbiamo continuare a creare occasioni e sfruttarle”.

Prezzi biglietti Italia femminile Norvegia

Si gioca a Ferrara, dove lo scorso anno l’Italia aveva chiuso le sue amichevoli pre-Mondiale pareggiando contro il Marocco, l’Italia non ha mai perso. Ci si aspetta un buon pubblico. Prezzi popolarissimi per i biglietti (da 5 a 14 euro) sia per la gradinata che per la tribuna nel match in programma alle 18.15.

La UEFA ha designato un altro arbitro internazionale di grandissimo livello: l’inglese Rebecca Welch, fresca di finale Champions League a Barcellona e già chiamata per le imminenti Olimpiadi di Parigi per le quali è considerata una delle candidate a semifinali e finalissima. Welch è passata alla storia per essere stata la prima donna a dirigere una partita di Premier League (Fulham-Burnley del 23 dicembre scorso).

Le altre partite di qualificazione a Euro 2025

In un programma ricchissimo e interessante nel quale spicca la sfida in programma a Saint Etienne tra Francia e Inghilterra con le campionesse uscenti che dopo la sconfitta di Newcastle rischiano tantissimo. Per quanto riguarda il nostro girone l’Olanda è ospite della Finlandia: si gioca a Tampere alle 18 in leggero anticipo rispetto al match delle Azzurre.

Come da calendario nazionale di calcio femminile poi le azzurre torneranno in campo contro l’Olanda a luglio e successivamente nell’ultima giornata contro la Finlandia.