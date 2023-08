Vietnam vs Olanda si chiude con la vittoria più larga di questo mondiale e l’Olanda che passa prima del suo girone, davanti anche agli Stati Uniti

A questo punto tocca all’Italia fare il proprio dovere. E se domani le Azzurre di Milena Bertolini riusciranno nell’impresa di battere il Sudafrica, avranno a disposizione un’altra occasione per dimostrare di aver fatto dei progressi rispetto a quattro anni fa.

Perché con ogni probabilità incontrerebbero proprio l’Olanda, che eliminò l’Italia nei quarti di finale di Francia 2019, protagonista di un allenamento senza alcuna difficoltà contro il modesto Vietnam.

Vietnam vs Olanda 0-7

Ma parlare di ciò che potrebbe accadere è comunque prematuro visto che tutto passa dai complicati calcoli legati a una differenza reti ancora tutta da definire. La certezza è che l’Olanda si è assicurata un posto nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo femminile per la terza volta consecutiva. Oltreché mettere in archivio una vittoria da record per scavalcando gli Stati Uniti, bloccati dal Portogallo in una partita rischiosissima che ha visto la squadra campione a un passo dall’eliminazione, e qualificarsi come vincitrice del girone.

Vietnam vs Olanda, raffica di gol

All’Olanda sarebbe bastato un pareggio contro il Vietnam, già eliminato, per qualificarsi. Ma le Oranje Non hanno voluto dare assolutamente nulla per scontato, dimostrando un approccio perfetto alla partita grazie a due gol già nei primi 15 minuti. Prima Lieke Martens ha agganciato un lungo lancio di Dominique Janssen. Poi, solo tre minuti dopo, Katja Snoeijs ha raddoppiato calciando con precisione nell’angolo basso.

Senza strafare e giocando in scioltezza e piacevolmente, l’Olanda dilaga grazie anche alle ragazze della panchina: Esmee Brugts sigla il terzo gol prima di altre due marcature con Jill Roord e Danielle van de Donk che chiudono il primo tempo sul 5-0.

Pescando abbondantemente dalla panchina l’Olanda dà spazio a tutti e continua a divertire pur con ritmi più blandi e meno pressione. Brugts firma la doppietta personale con un gran tiro dalla distanza prima del settimo sigillo, ancora con Snoejis servita dall’ex interista Van der Gragt. In mezzo una traversa di Roord, un gol annullato a Martens per un fuorigioco evidenziato solo dal VAR e almeno altre cinque nitide palle gol.

L’Olanda, a meno di stravolgimenti davvero improbabili, evita così la Svezia e attende la partita dell’Italia per capire chi è la sua prossima avversaria.