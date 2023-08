Argentina vs Svezia, con l’Italia impegnata a conquistare gli ottavi contro il Sudafrica, l’Argentina cerca di confermarsi alla prima posizione

Argentina Vs Svezia. Per l’Italia accedere agli ottavi di finale contro il Sudafrica sarà un’impresa decisamente dura. Ma per l’Argentina battere la Svezia nel tentativo di raggiungere per la prima volta la seconda fase di un Mondiale femminile è quasi proibitivo.

L’Argentina, al suo quarto mondiale non è mai andata oltre la fase a gironi. E contro la Svezia, mercoledì 2 agosto alle 9, dovrà fare ancora meglio di quanto messo in mostra contro il Sudafrica, quando hanno rimontato due gol.

Argentina vs Svezia, la situazione del girone

Per questo match bisogna fare i conti con punti e differenza reti. L’Albiceleste deve battere la Svezia e poi fare i conti con la differenza reti delle squadre che troverà eventualmente a quota 4, sperando che Sudafrica e Italia pareggino. In quel caso con l’Italia, che pareggiando confermerebbe il suo attuale -4, sarebbe in vantaggio. Da verificare invece la situazione con il Sudafrica, che al momento ha la stessa identica differenza reti dell’Argentina (-1) ma con un gol segnato in più. I conti in questo caso andranno fatti alla fine.

Argentina vs Svezia, tra rincalzi e conferme

Il CT argentino Portanova ha raccolto la panchina portando l’Albiceleste al terzo posto in Copa América Femenina l’anno scorso e vincendo cinque amichevoli su sei nel 2023 con due successi sulla Nuova Zelanda. Una squadra in evoluzione ma ancora troppo chiusa tra i tanti problemi di un calcio argentino che paga le enormi difficoltà economiche e finanziarie del paese.

La Svezia è aritmeticamente prima, già certa della qualificazione e forte di una differenza reti eccezionale grazie proprio al ritorno successo sull’Italia, segnando le prime quattro reti in meno di 20 minuti di cronometro tra primo e secondo tempo. Pensare che possano perdere con una goleada argentina è inverosimile.

La Svezia quasi certamente farà girare la squadra puntando molto su panchina e rincalzi. Potrebbe essere il momento di vedere in campo dal primo minuto Lina Hurtig, che a oggi ha giocato solo un paio di minuti proprio contro il Sudafrica, rivedendo magari anche Rebecca Blomqvist che ha decisamente impressionato molto ogni volta che è uscita dalla panchina.

Nell’Argentina occhio a Romina Nuñez, che ha pareggiato di testa contro il Sudafrica e ha segnato ben 16 gol in sole dieci presenze in campionato con l’UAI Urquiza la scorsa stagione. Probabilmente riposo per Fridolina Rolfö, che ha segnato in entrambe le partite della Svezia in questo mondiale.

Argentina vs Svezia, pronostici

Svezia favorita d’obbligo: la quota della vittoria di Hurtig e compagne è 1.55; quella dell’Argentina è data a 6.40, più del pareggio (4.00).

Argentina vs Svezia si gioca al Waikato Stadium di Hamilton, contemporaneamente a Italia vs Sudafrica: arbitra l’incontro Salma Mukansanga, Rwanda.