Usa Vietnam, partita esordio degli Stati Uniti, squadra campione in carica nella terza giornata dei Mondiali di calcio femminile 2023. Statistiche e formazioni.

USA Vietnam esordio delle campionesse in carica ai mondiali di calcio femminile 2023, una partita agevole per la squadra favorita che ha fame di rivincita dopo Tokyo 2020. Ma la Uswnt raramente sbaglia due volte di fila.

News statistiche e formazioni sulla partita USA Vietnam

Nazionale di calcio femminile del Vietnam, risultati

Partiamo proprio dalle sfavorite assolute. Il Vietnam è una delle otto nazioni che fanno il loro debutto assoluto nella Coppa del Mondo femminile 2023.

Il Vietnam è infatti una delle sei squadre della Confederazione Asiatica nel campo di quest’anno, insieme all’Australia – che ospita i tornei e fa parte della federazione asiatica e non di quella dell’Oceania, al Giappone campione della Coppa del Mondo 2011, alla Cina, seconda classificata nel 1999, alla Repubblica di Corea e alle Filippine, anche loro esordienti della Coppa del Mondo. Le altre sono Haiti, Marocco, EIRE, Panama, Filippine, Portogallo e Zambia.

La qualificazione al Campionato mondiale di calcio 2023 per la nazionale donne del Vietnam è arrivato al termine dei playoff della Coppa d’Asia femminile grazie a due vittorie su Thailandia (2-0) e Taipei (2-1) acciuffando l’ultimo posto utile per un accesso diretto.

Vietnam femminile: formazione

Il Vietnam è guidato dall’allenatore più ‘anziano’ di questo mondiale Mai Duc Chung, 72 anni, da una vita al servizio delle squadre nazionali del Vietnam, allenando uomini, donne e giovani in diverse fasi della sua carriera. Una sola giocatrice milita fuori dal campionato vietnamita: si tratta dell’attaccante Huynh Nhu, 31 anni, che lo scorso anno è diventata la prima calciatrice a scegliere l’estero e un contratto professionistico con il Länk Vilaverdense, in Portogallo. Nhu è anche il capocannoniere di tutti i tempi della squadra con 71 gol in carriera in nazionale.

USA femminile, la squadra da battere ai mondiali

Gli Stati Uniti difendono il titolo vinto in Francia quattro anni fa e quella contro il Vietnam è una prima volta in assoluto: le due nazionali non si sono mai affrontate prima. Anche se per gli USA questa è la quinta Coppa del Mondo consecutiva contro un avversario asiatico nella prima partita di apertura del torneo.

In precedenza erano state la Corea del Nord sia nel 2007 (pareggio 2-2) che nel 2011 (vittoria USA 2-0), l’Australia nel 2015 (vittoria USA 3-1) e la Thailandia in Francia con un mastodontico 13-0.

La Nazionale USA è imbattuta da 15 partite consecutive contro squadre asiatiche in Coppa del Mondo femminile FIFA e da 22 considerando amichevoli e altre competizioni.

Considerando i 13 gol contro la Thailandia, il secondo risultato più ampio di sempre nella storia della nazionale di calcio femminile statunitense, c’è da attendersi un’altra partita da record nel corso della quale le giocatrici della Uswnt cercheranno di girare le carte e di dimostrare tutte le proprie potenzialità che vedono la squadra americana favorita numero #1 per il titolo, forte anche del primo posto nel ranking mondiale.

USA rosa e formazione 2023



Dalle veterane come Alex Morgan, 34 anni e 121 gol con la nazionale, o Megan Rapinoe (28 anni e 63 gol) probabilmente al loro ultimo mondiale, a talenti in fase di esplosione come la fortissima Sophia Smith.

Degli USA sarà interessante proprio questo: capire come le nuove giocatrici sapranno inserirsi in una squadra consolidatissima. Smith, dieci gol in 13 partite, nove gol in nove presenze in amichevole, ha tanto, ma davvero tantissimo per esplodere fin da subito. L’altra giocatrice da tenere d’occhio è inevitabilmente Trinity Rodman, figlia della stella NBA Dennis Rodman.

Inutile sottolineare che gli Stati Uniti hanno una squadra stellare, impressionante. Le possibilità del Vietnam di reggere a una formazione del genere sono pochissime, tendenti allo zero.

La partita USA Vietnam si gioca il 22 luglio alle ore 3 del mattino italiane allo stadio Eden Park di Auckland lo stesso dove l’Italia lunedì farà il suo esordio contro l’Argentina.

