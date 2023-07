Portogallo vs Vietnam mette in palio una vittoria decisiva tra due squadre il cui mondiale è cominciato in salita. Cosa dicono i pronostici

Portogallo vs Vietnam, in programma giovedì 27 luglio alle 09.30 e l’altra faccia della medaglia rispetto alla partita che si giocherà a Wellington, poche ore prima, tra Stati Uniti e Olanda.

Portogallo vs Vietnam, un girone proibitivo

Da quello che si è visto alla partita inaugurale, Portogallo e Vietnam – entrambe esordienti in una fase finale del mondiale – sono costrette a fare i conti con una situazione di classifica già estremamente pesante. Il tutto all’interno di un gruppo a dir poco proibitivo. Perché quando ti presenti da esordiente e nel tuo stesso girone arrivano nientemeno che la campionessa in carica e la squadra vicecampione del mondo, puoi soltanto sperare di resistere quanto più a lungo possibile. Magari grazie anche a una botta di fortuna.

Portogallo e Vietnam, per la verità di fortuna nella loro prima uscita ne hanno avuta davvero poca. Ma sostanzialmente non l’hanno nemmeno cercata, limitandosi a difendersi in modo neppure troppo brillante. Troppo rinunciataria la tattica del Vietnam contro gli Stati Uniti. Appena un pochino più intraprendente quella del Portogallo che tuttavia contro l’Olanda è riuscito a tirare in porta soltanto una volta.

Vedi anche: Mondiali femminili date squadre regolamento

Portogallo vs Vietnam, da tenere d’occhio

Se da una parte Stati Uniti e Olanda affrontano lo scontro diretto per decidere quale sarà la squadra destinata a vincere il girone, Portogallo e Vietnam si giocano le ultime carte per evitare un’eliminazione immediata, fin dalla seconda giornata. Chi perde, di fatto, è fuori, indipendentemente da quella che sarà la terza e ultima partita del girone che vedrà Il Portogallo impegnato contro gli Stati Uniti e il Vietnam contro l’Olanda.

Importante per entrambe le formazioni risolvere la questione emotiva. L’esordio al Mondiale è stato sicuramente importante, ma ha lasciato non poche insicurezze sulle spalle di due squadre che hanno impiegato più tempo del dovuto per rompere il ritmo ed entrare veramente in partita. Nel caso del Vietnam, quando ormai era già troppo tardi.

Tra le poche cose che si sono viste nella partita d’esordio merita di essere sottolineata la presenza in campo nel Portogallo della 20enne Francisca Nazareth, la giocatrice più giovane ad essere stata convocata in rossoverde, reduce una stagione stellare con il Benfica con 24 gol e 15 assist in 32 partite. In questo senso bello il suo duello con Tran Thi Kim Thanh, portiere vietnamita che si è dimostrata l’unica individualità davvero degna di nota di una squadra che ha fatto troppo poco. Lei, se non altro, ha parato un rigore e, nonostante un paio di errori, vanno sottolineate almeno altre due prodezze decisive tra i pali.

Portogallo vs Vietnam, cosa dicono le quote dei bookmaker

In una partita certamente tra le meno entusiasmanti di questo mondiale per quanto riguarda le forze impiegate in campo, i bookmaker consegnano la Palma della favorita al Portogallo, la cui vittoria è pagata 1.10. Una prima storica vittoria al mondiale del Vietnam vale 21 punti; il pareggio la metà, 10.

Portogallo vs Vietnam si gioca alle 9.30, ora italiana al Waikato Stadium di Hamilton, arbitra l’incontro Salima Mukansanga (Rwanda).

Vedi anche:

Mondiali calcio femminile 2023 favorite

Nazionale calcio femminile calendario partite Italia