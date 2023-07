Stati Uniti vs Olanda è una riedizione più unica che rara della finale del campionato del mondo di calcio femminile 2019. Pronostici.

Stati Uniti vs Olanda è senza ombra di dubbio il piatto forte nella fase a gironi del campionato mondiale di calcio femminile 2023 in programma giovedì 27 luglio alle 3 (ora italiana).

Qualcosa di decisamente atipico, un vero e proprio omaggio che la sorte ha voluto riservare dopo gli abbinamenti della fase a gironi. Si affrontano infatti le due finaliste dell’ultima edizione. Un evento davvero più unico che raro nella storia del Mondiale reso possibile solo dal fatto che l’Olanda, in questi quattro anni, ha perso parecchie posizioni rispetto alla formazione statunitense che, dopo aver vinto il titolo del 2019, ha mantenuto la leadership nel ranking mondiale femminile della FIFA.

Stati Uniti Olanda, tanto gioco e giocatrici: pure troppo

Stati Uniti che hanno battuto comodamente il Vietnam con una vittoria per 3-0, un successo che ha posto l’accento sulle nuove leve del calcio americano, subito in bella evidenza e capaci di mettersi in luce in una produzione talenti a getto continuo subito molto convincenti fin dal primo match.

Eppure il CT Vlatko Andonovski, nonostante una gara piacevole e ben giocata, ha trovato il modo di lamentarsi: “Se tiri 27 volte in porta, sbagli tre gol praticamente già fatti e un calcio di rigore, qualche domanda devi portela. Anche se hai comunque vinto 3-0. Archiviamo quanto di buono abbiamo fatto sotto l’aspetto della produzione del gioco aggiungendo anche che non abbiamo concesso quasi nulla. Ma non possiamo permetterci così tanti errori in fase offensiva”.

Un problema quasi del tutto identico anche per l’Olanda che con l’allenatore Andries Jonker cercherà di vendicarsi della sconfitta di quattro anni fa, rialzando la testa dopo un Europeo davvero deludente sotto Mark Parsons. Anche in questo caso tante azioni, tanto gioco. Ma un solo gol contro il Portogallo che dal canto suo non ha fatto quasi nulla…

Stati Uniti vs Olanda, pronostici incerti

Uno scontro diretto intrigante che, con un curioso il meccanismo eliminatorio, si potrebbe rivedere magari in semifinale sulla base di quella che è la dinamica del format previsto dagli organizzatori. E che, in questa fase a gironi, vede i bookmaker piuttosto divisi. Quote sempre favorevoli agli Stati Uniti ma con margini più rassicuranti sui mercati nordamericani rispetto a quelli europei. Sulla base di una media delle quote diffuse in queste ultime ore, la vittoria degli Stati Uniti è data a 1.70, quella dell’Olanda a 5.50, il pareggio a 3.50. La forbice tra le varie quotazioni era decisamente più stretta quattro anni fa virgola in Francia.

Stati Uniti vs Olanda si gioca giovedì 27 luglio alle tre, ora italiana, allo Sky Stadium di Wellington, arbitra l’incontro la giapponese Yoshimi Yamashita.

