Panama vs Giamaica rappresenta uno spaccato interessante del mondiale di calcio femminile 2023, quello delle nazionali emergenti

Se pensiamo anche solo a pochi anni fa, quando il mondiale di calcio donne si giocava tra una ventina di squadre con un format zoppicante e tanti ripescaggi, difficilmente si poteva ipotizzare la presenza di due squadre come Panama e Giamaica.

Espressione della CONCACAF, la federazione internazionale nord e centro americana, Panama e Giamaica sono state entrambe inserite per un bizzarro gioco di sorteggi nello stesso girone, un Gruppo F che per rendere loro la vita è impossibile ha inserito tra le avversarie nientemeno che Francia e Brasile.

Panama vs Giamaica, costrette a emergere

Eppure, in un contesto tanto difficile, apparentemente impossibile, Panama e Giamaica hanno dimostrato di poter dire la loro. Soprattutto le Reggae Girlz giamaicane capaci di strappare nientemeno che un pareggio a reti bianche a una Francia imballata e prevedibile, decisamente al di sotto nelle proprie possibilità.

Panama, l’ultima nazione che cronologicamente si è assicurata un posto in questa Coppa del Mondo femminile sa bene che potrebbe anche essere la prima a uscire dalla porta del girone in occasione di una seconda sconfitta dopo la pesante battuta d’arresto conto il Brasile. Ma Ignacio Quintana, il CT, ha invitato le ragazze a vivere questa esperienza con entusiasmo e a non fossilizzarsi solo sui risultati: “Per molte squadre il mondiale rappresenta la fine di un lungo percorso, per noi invece è soltanto l’inizio punto ci presentiamo al mondo con il biglietto da visita di una nazionale giovane, piccola, consapevole di dover crescere tanto e imparare moltissimo. Ma siamo qui e vogliamo godercela”.

Panama vs Giamaica, confronti diretti interessanti

L’atteggiamento pure troppo spregiudicato dal punto di vista tattico delle Canal Girls ha portato quattro gol in passivo, addirittura 16 se si considerano nelle ultime tre partite ufficiali giocate dalla nazionale panamense. Ma questo non sembra essere forzatamente un problema.

Il pareggio contro la Francia, invece, obbliga la Giamaica a pensare in grande. Di fatto quella giamaicana è la prima nazionale caraibica che riesce a concretizzare due presenze consecutive alla fase finale di un Mondiale, un processo di crescita che evidentemente è consolidato e non casuale.

Tant’è che della qualità di alcune giocatrici giamaicane si sono accorte anche i grandi club europei che hanno consentito a diverse di loro di avere un contratto professionistico e maturare esperienze estremamente preziose anche con la maglia della Nazionale.

La Giamaica si presenta a questo appuntamento che potrebbe diventare importante da un punto di vista storico priva di uno dei propri migliori difensori. Khadija Shaw, espulsa nel finale contro la Francia e squalificata.

Interessante un duello diretto tra due avversarie che meritano di essere seguite con attenzione. Da una parte Karla Riley, che ha firmato tre gol nelle ultime tre partite di Panama senza sconfitte – e dunque titolare. Dall’altra Rebecca Spencer, portiere giamaicano del Tottenham che sta ottenendo risultati davvero molto brillanti con la maglia della propria nazionale.

Le ragazza di Panama in lacrime per il loro inno ai Mondiali

An emotional #PAN national anthem for the very first time at a #FIFAWWC 🥹 pic.twitter.com/uQr0zcueu1 — ITV Football (@itvfootball) July 24, 2023

Panama vs Giamaica, i pronostici dei Bookmaker

Giamaica favorita secondo le quote dei bookmaker che vedono le Reggae Girls ancora più accreditate delle pronostico dopo il pareggio a reti bianche contro la Francia la Giamaica vincente è data a 1.65, 3.40 per il pareggio, 5.75 per la vittoria di Panama.

Panama vs Giamaica si gioca sabato 29 luglio alle 14.30 ora italiana al Rectangular Stadium di Perth, Australia. Arbitra l’incontro l’ucraina Kataryna Monzul.

