Brasile vs Panama si chiude nel segno della Seleçao con quattro gol, tre dei quali di Ary Borges

Arrivata silenziosamente a questo mondiale di calcio femminile, senza il peso di alcun pronostico, il Brasile getta la maschera fin dalla sua prima partita con una netta vittoria contro Panama.

Attenzione a questa squadra, con tanti talenti, alcune giovani interessanti ma cosa più importante un commissario tecnico di straordinaria esperienza e umanamente intensa come nessun altro… Pia Sundhage, un autentico guru del calcio femminile, capace di scrivere pagine indimenticabili.

Brasile vs Panama 4-0

Eppure il Brasile non si presentava a questo Mondiale con le migliori credenziali, soprattutto per via di un paio di amichevoli non molto convincenti. Da una parte le otto vittorie consecutive che hanno reso la fase a gironi Del Brasile quasi una formalità nelle edizioni precedenti del mondiale. Dall’altra due sconfitte, piuttosto pesanti, nelle amichevoli contro Giappone e Spagna.

Ma Panama, esordiente assoluto ha una fase finale del mondiale, con tutto il rispetto virgola non è né il Giappone né tantomeno la Spagna e ci mette del suo, commettendo l’errore di giocare alla pari contro una squadra tecnicamente molto più forte ma soprattutto spregiudicata, con un grande desiderio di fare bene. Il clima di entusiasmo intorno al Brasile è sicuramente figlio dello straordinario lavoro umano imposto da Pia Sundhage, capace di trasformare qualsiasi spogliatoio, anche il più litigioso, in una sorta di area protetta impenetrabile.

La tripletta di Ary Borges

Tre dei quattro gol della Seleçao portano la firma di Ary Borges, che trasferisce nel proprio tabellino non solo la propria capacità realizzativa ma anche tutta la qualità di gioco che gli viene messa a disposizione dalle proprie compagne. Tre gol molto belli, tutti i diversi l’uno dall’altro. Il primo arriva con una morbida e precisissima conclusione che sfrutta un lancio in profondità perfetto di Debinha.

Brasile in grandissima evidenza con tutta una serie di occasioni da gol che non vengono sfruttate di un nulla anche per merito del portiere panamense, Yenith Bailey, superlativa su una conclusione dalla lunga distanza di Luana Bertolucci.

Il gol del raddoppio arriva a sei minuti prima dell’intervallo un imballo fortunoso viene trasformato in assist vincente per la doppietta di Ary Borges.

Inutile il tentativo di Panama di rimettere il risultato in discussione in avvio di ripresa il Brasile ha ancora più spazio di prima e lo sfrutta tutto. Debinha, una delle migliori in campo, costruisce anche l’azione del terzo gol perfettamente rifinito da Ary Borges che cede a Bia Zaneratto il compito di insaccare. L’attaccante del Racing Louisville si rifà dopo pochi minuti chiudendo i conti con il quarto gol, una punizione severa per Panama ma perfettamente rappresentativa di quello che si è visto sul campo.

In precedente l’importantissima e sofferta vittoria dell’Italia all’Argentina e il roboante 6-0 della Germania sul Marocco.