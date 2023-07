Francia vs Brasile è la prima grande occasione di rivincita per una squadra transalpina che ha platealmente deluso le attese nella prima partita dei Mondiali

Parlando di squadre che non hanno minimamente rispettato quelli che erano i pronostici della vigilia dei Mondiali di calcio femminile non si può non menzionare la Francia.

Una squadra che sulla carta ha davvero tutto per arrivare tra le prime quattro di questo torneo, forse anche per vincerlo. Ma la prestazione delle Bluettes al loro esordio contro la Giamaica è stata impalpabile, povera e senza personalità. Ora passeranno inevitabilmente al confronto più atteso, quello con il Brasile, sabato 29 luglio ore 12, con la necessità di vincere

Francia vs Brasile, da dove riparte la Francia

Il pareggio a reti bianche della Francia contro le Reggae Girlz è stato lo specchio fedele di una partita giocata con il freno a mano tirato da parte di una squadra che, nonostante le sue qualità virgola non è mai davvero riuscita a mettere in difficoltà un avversario sicuramente meno tecnico ma che dal punto di vista fisico ha brillantemente coperto tutte le porzioni del campo.

Dunque il secondo match in programma niente meno che contro il Brasile della leggendaria Pia Sundhage è il peggiore appuntamento possibile per una squadra che, se dovesse perdere, rischia di non avere più abbastanza tempo né occasioni per rimediare al disastro.

A peggiorare le cose, il capitano francese Wendie Renard è in forte dubbio a causa di un infortunio muscolare al polpaccio. La squadra di Hervé Renard è obbligata a puntare a una vittoria che otterrebbe il duplice scopo di fare un bel salto in classifica ridimensionando contemporaneamente il Brasile, reduce dal canto suo da una bella e rotonda vittoria contro Panama.

Francia vs Brasile, dati e curiosità

Guardando ai precedenti, non moltissimi per la verità per la Francia, considerando che il Brasile è una delle poche squadre sempre presenti alla fase finale del mondiale, va detto che le Bluettes hanno una tradizione positiva per quanto riguarda la seconda partita della fase a girone nelle ultime quattro edizioni la Francia è riuscita a vincerla in ben tre occasioni. In compenso non ha mai battuto il Brasile in una partita del mondiale femminile, limitandosi a strappare due pareggi.

Brasile che in attesa di salutare definitivamente Marta, per la fuoriclasse questa sarà l’ultimo mondiale, si gode la stella di Ary Borges, tre gol e un assist nei quattro gol marcati contro Panama. Difficile pensare di poter far meglio di così, il suo punteggio attribuito dai giornalisti accreditati è stato il più alto in assoluto tra tutte le giocatrici coinvolte nella prima giornata del mondiale. Borges ovviamente titolare in una squadra che dovrebbe essere in gran parte riconfermata in un Brasile che punta alla seconda vittoria che significherebbe staccare l’accesso agli ottavi di finale del torneo con un turno d’anticipo.

Assenza di Renard a parte, facile immaginare che il CT francese possa decidere di cambiare qualcosa in un roster con parecchi problemi: anche l’attaccante Naomie Feller ha saltato l’ultimo allenamento dopo una botta alla coscia contro la Giamaica. Ma Selma Bacha, che si è slogata la caviglia sinistra nell’amichevole di riscaldamento contro l’Australia due settimane fa, sembra essere di nuovo a disposizione, così come Elisa de Almeida, anche lei inizialmente fuori per un problema al polpaccio. Attenzione a Eugénie Le Sommer cui basta un solo gol per superare Marie-Laure Delie (cinque reti) come capocannoniere della Francia nella storia del mondiale femminile.

Francia vs Brasile, i pronostici

Bookmaker che non sbilanciano in un panorama di quote davvero bizzarro che vede la vittoria delle due squadre data praticamente alla pari, con la Francia – anzi – leggerissimamente favorita. Vittoria francese data a 2.70, 2.75 per il successo del Brasile, 3.10 per il pareggio.

Francia vs Brasile si gioca alle 12 di sabato 19 luglio al Lang Park di Brisbane agli ordini del fischietto australiano Kate Jacewicz.