Olanda vs Sudafrica rappresenta un esame estremamente interessante per l’Olanda, vicecampione del mondo, proprio contro la squadra che ha eliminato l’Italia

In un campionato del mondo di calcio femminile che a poco a poco sta ridisegnando i contorni di questa disciplina, spicca una sfida del tutto inedita, estremamente interessante, tra l’Olanda, vicecampione del mondo, e il Sudafrica, realtà emergente per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale.

La partita è in programma alle 4 del mattino di domenica 6 agosto, terzo turno degli ottavi di finale dei mondiali di Australia e Nuova Zelanda con diretta su RAISPort.

Olanda vs Sudafrica, la carta non canta

La carta, ovvero la fredda analisi di dati, statistiche e precedenti, lascia intendere che per questa partita non c’è pronostico che tenga. E che l’Olanda sia super favorita con pochissime chance da assegnare al Sudafrica che, come vedremo dal parere dei bookmaker, avrebbe ben poche possibilità di passare il turno.

In realtà il campionato del mondo, fino a oggi, con il sacrificio di tantissime squadre favorite come la Germania, il Brasile e il Canada, ha dimostrato che non si possono dare troppe cose per scontate. E una delle dimostrazioni l’ha offerta proprio il Sudafrica del CT Desiree Ellis, un autentico monumento sportivo nazionale, che ha saputo portare un movimento calcistico giovane eappena formato là dove nessuno si sarebbe mai potuto immaginare anche soltanto cinque anni fa. Prima ai vertici continentali con la vittoria della Coppa d’Africa e ora a giocarsela alla pari e a testa alta con tutte le realtà più interessanti a livello globale.

Olanda vs Sudafrica, cosa dicono i numeri

Tra le due squadre ci sono quasi 50 posizioni di differenza nel ranking FIFA. L’Olanda fino a oggi ha dimostrato di essere in grado di sgretolare tutte le formazioni piccole o emergenti che ha incontrato sulla sua strada. Ma il Sudafrica, sotto questo aspetto, è un cliente scomodo con una spiccata attitudine fisica e atletica e diverse individualità molto interessanti.

Le Orange hanno dimostrato di poter produrre vittorie clamorose cinque delle quali nelle ultime sette sfide chiuse con un margine di oltre 3 gol. Il Sudafrica si è messo in evidenza tenendo testa alla Svezia, pareggiando con l’Argentina ed eliminando l’Italia con i gol e gli assist di Thembi Kgatlana che hanno fatto la storia.

Ma cosa ancora più impressionante, Kgatlana – ed è una delle storie p ù particolari di questo mondiale – è arrivata in Nazionale segnata da un lutto devastante. La ragazza ha perso in rapida successione tre membri della sua famiglia in poche settimane, di qui le sue continue dediche al cielo dopo ogni gol o assist. Non solo. Ma è reduce da un difficilissimo infortunio al Tendine d’Achille. Desiree Ellis prima di convocarla le ha chiesto semplicemente se se la sentisse… “Non voglio nient’altro coach, mi faccia giocare” ha risposto Kgatlana, 27 anni, rientrata ad allenarsi appena un mese prima della Coppa del Mondo. E il resto è storia.

Olanda vs Sudafrica, i pronostici

A poche ore di distanza dal calcio d’avvio della partita i pronostici sono ovviamente tutti dalla parte dell’Olanda, strafavorita secondo i bookmaker. La quota dell’Olanda vincente è 1.17, quella del pareggio al novantesimo 8.50, quella della potenziale vittoria del Sudafrica e 13.

Olanda vs Sudafrica, si gioca alle 4 di domenica 6 agosto, ora italiana al National Football Stadium di Sydney, in Australia. Arbitra l’incontro Yoshimi Yamashita, Giappone. In caso di parità si ricorre ovviamente a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per decretare la squadra vincente che accederà ai quarti di finale per affrontare la Spagna, nettamente bisognosa sulla Svizzera, 5-1. Diretta all’alba su RAI Sport e in streaming su RAIPlay.