Giappone vs Norvegia, sfida interessantissima che vede di fronte un Giappone praticamente perfetto fino a questo momento è una Norvegia pronta a farsi rispettare.

Giappone vs Norvegia, secondo ottavo di finale dei campionati del mondo di calcio femminile è in programma sabato 5 agosto ed è esattamente una delle partite che ci si sarebbe aspettati di vedere a questo punto del torneo fin dall’inizio.

In campo ci sono due mondiali: uno vinto dal Giappone, nel 2011, e uno conquistato dalla Norvegia nella seconda edizione assoluta del mondiale femminile riconosciuto dalla FIFA. Era il 1995

Giappone vs Norvegia, percorso tortuoso

Anche se nessuno avrebbe immaginato quello che si è visto. E dunque che il Giappone avrebbe raggiunto gli ottavi di finale stravincendo tre partite, demolendo a suon di gol anche la Spagna impegnata contro la Svizzera, per passare il turno con un bilancio di 11 reti segnate senza nessuna al passivo. Così come pochi, probabilmente, avrebbero ipotizzato un accesso agli ottavi di finale così faticoso per una superpotenza come la Norvegia, passata grazie a una goleada finale ma solo dopo tante incertezze. Compresa la clamorosa sconfitta subita contro la Nuova Zelanda all’esordio. Poi le cose si sono riequilibrate dopo il clamoroso 6-0 della Norvegia, che si qualifica proprio a spese della squadra organizzatrice, a spese delle Filippine.

Giappone vs Norvegia, statistiche e curiosità

Il Giappone ha superato il proprio girone in una Coppa del Mondo femminile per la seconda volta. La prima fu ovviamente dodici anni fa, quando alzò il trofeo. Eppure ha vinto e segnato tantissimo, 11 gol, nonostante avesse solo il 23% di possesso palla, la cifra più bassa registrata da una squadra vincente nella storia del mondiale femminile. Una squadra spietatamente efficiente, quattro vittorie consecutive senza mai subire gol.

La vittoria del Giappone del 2011 fu una vera e propria marcia trionfale contro avversarie europee: 1-0 contro la Germania negli ottavi di finale, 3-1 contro la Svezia nelle semifinali. Contro la Norvegia il Giappone ha perso solo uno degli ultimi sette scontri diretti (6 vittorie), ma ha registrato una pesante sconfitta, 4-0, proprio nell’unico precedente di Coppa del Mondo.

Giappone vs Norvegia, le protagoniste

La vittoria contro le Filippine ha ridato consistenza a una Norvegia che è sembrata lenta, imballata e prevedibile nel corso delle sue prime due uscite. Da capire come il CT Hege Riise deciderà di ridisegnare la squadra alla luce dell’ultima vittoria considerando che la migliore attaccante norvegese, Ada Hegerberg, potrebbe anche non partire tra le titolari a causa di un infortunio all’inguine.

Il Giappone ha messo in mostra alcune individualità davvero straordinarie.su tutte quelle di Hinata Miyazawa, due volte in doppietta. Attenzione anche alla romanista Sophie Román Haug, sempre più candidata a un ruolo da titolare soprattutto dopo la tripletta, la prima in nazionale, marcata contro le Filippine.

Giappone vs Norvegia, pronostici

La goleada della Norvegia nell’ultima uscita contro le Filippine sembra avere convinto solo fino a un certo punto i bookmaker che vedono ancora come favorito il Giappone, tra l’altro con una quota a scendere: 1.80 per la vittoria del Giappone, 4.75 per quella della Norvegia, 3.50 per il 1 pareggio al termine dei 90 minuti che decreterebbe il ricorso a tempi supplementari e calci di rigore per decidere la squadra che passerebbe ai quarti di finale.

Giappone vs Norvegia si gioca alle 10 ora italiana al Regional Stadium di Wellington, arbitra l’incontro la brasiliana e Edina Alves Batista. La squadra vincente andrà ad affrontare nei quarti di finale chi passerà indenne il turno eliminatorio nel durissimo match tra Svezia e Stati Uniti.

Giappone vs Norvegia sarà in diretta anche su RAISport nell’ambito del pacchetto di 15 partite che la TV di stato garantirà grazie all’accordo dell’ultimo momento con la FIFA. Live Streaming anche su RAIPlay. Queste le altre tre partite degli ottavi di finale in programma

Domenica 6 agosto: Olanda-Sudafrica (ore 4.00, RAISport)

Lunedì 7 agosto: Inghilterra-Nigeria (ore 9.30, RAISport)



Martedì 8 agosto: Colombia-Giamaica (ore 10.00, RAISport)