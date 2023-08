Svizzera vs Spagna, il primo degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile. Sfida estremamente interessante tra due squadre profondamente diverse l’una dall’altra

Svizzera vs Spagna apre il calendario degli ottavi di finale del mondiale di calcio femminile, due partite al giorno, ogni giorno, da sabato a martedì. Eliminazione diretta al termine di 90’ e, in alternativa, di tempi supplementari e calci di rigore.

All’Italia toccherà guardare. In attesa che arrivino decisioni sul futuro di una nazionale femminile che al momento è quanto mai incerto. A cominciare dal prossimo CT.

Svizzera vs Spagna, due squadre molto diverse

La Svizzera si è qualificata per la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo femminile FIFA eliminando la Nuova Zelanda padrona di casa. Non era mai accaduto che un paese organizzatore venisse esclusa dalla fase a eliminazione diretta di un Mondiale nelle otto edizioni giocate fin qui.

Ma per la Svizzera è un importante segnale di continuità, anche se il percorso della Nati è tutto da verificare. Una sola vittoria contro le modeste Filippine e due pareggi. Anche la squadra elvetica vanta una difesa imbattuta. Solo Giappone e Giamaica possono dire altrettanto tra le sedici squadre che sono passate agli ottavi

Ma il compito più urgente di Inka Grings è quello di migliorare dati offensivi estremamente scarsi considerando che in tre delle precedenti quattro partite in archivio hanno visto le elvetiche chiudere in bianco.

La Spagna arriva dall’umiliante sconfitta contro il Giappone di lunedì scorso. Ma la squadra si è dimostrata sicuramente una delle più spettacolari in assoluto tra quelle ammirate nel corso della fase a gironi. Resta da vedere se la battuta d’arresto contro il Giappone è stata una serata storta o una crepa in un sistema di gioco che fino a pochi giorni fa sembrava apparentemente perfetto.

Svizzera vs Spagna, sfida tra attaccanti

I problemi offensivi della Svizzera dipendono anche dalle difficoltà delle sue migliori attaccanti, in modo particolare Ramona Bachmann. Suo, ma solo su calcio di rigore, il primo gol di questo mondiale. Squadra che dovrebbe confermare il modulo a tre con Crnogorcevic, ancora a secco, e Piubel, autrice del gol su azione, marcato alle Filippine. Squadra a digiuno di gol da oltre 210’, recuperi esclusi.

La Spagna dal canto suo schiera un potenziale offensivo davvero spaventoso che comprende due giocatrici capaci di fare gol da qualsiasi posizione, Aitani Bonmatì e Alexia Putellas, ma soprattutto Julia Hermoso, capocannoniere di tutti i tempi della Roja con 50 gol.

Svizzera vs Spagna, i pronostici

Secondo gli studi dei bookmaker, a poche ore dal calcio d’inizio del primo di questi ottavi di finale il mondiale di calcio femminile, la Spagna è la super favorita, vittoria iberica quotata 1.33. Il pareggio al termine dei primi 90’ hai contato 4.75, 9.50 per la vittoria della Svizzera.

Svizzera vs Spagna si gioca alle 4 ora italiana all’Eden Park di Auckland, arbitra la gallese Cheryl Foster. In caso di parità tempi supplementari e calci di rigore. La squadra che vince affronterà la vincente tra Olanda e Sudafrica, nella partita che in teoria avrebbe dovuto avere per protagonista l’Italia calcio donne.