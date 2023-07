Francia vs Brasile viene decisa da un gol all’ultimo istante di Wendie Renard

…e pensare che doveva essere assente, e che un problema muscolare al polpaccio sembrava averla esclusa dalla formazione titolare. E invece Wendie Renard non solo gioca, ma trascina alla vittoria con un gol all’ultimo istante la Francia.

Brasile battuto. Ed è sicuramente una delle notizie più clamorose di questa fase a gironi, con la Seleçao che corre il serio rischio di essere la grande esclusa dagli ottavi di finale.

Francia vs Brasile 2-1

La Francia si presentava a questa partita con un ruolino di marcia tutt’altro che straordinario. Il pareggio all’esordio contro la Giamaica aveva messo le Bluettes parecchio sotto pressione. Anche in considerazione della vittoria del Brasile – netta – contro Panama. Ma quelli che erano i presupposti della vigilia e che vedano le due squadre al centro di quote molto incerte, sono stati stravolti dagli ultimi minuti della partita.

A salvare la squadra due giocatrici della vecchia guardia, chiamate al capezzale di una formazione priva di numerose giocatrici importanti per infortunio (su tutte Katoto) quando ormai la loro carriera agonistica in Nazionale sembrava essere finita. Oltre a Renard in Nazionale tornava anche Eugénie Le Sommer reduce da due stagioni senza convocazioni. Suo il primo pericolo verso la porta avversaria con un gran colpo di testa che Letícia riesce a deviare brillantemente.

Seleçao troppo rinunciataria

Il gol del vantaggio francese arriva proprio con Le Sommer, puntuale nel concretizzare una bella azione collettiva confezionata sul lato sinistro da Kadidiatou Diani e perfezionata con l’appoggio di testa di Sakina Karchaoui che stavolta Le Sommer insacca. É il 17’.

Il vantaggio francese scuote un Brasile fino a quel momento piuttosto inconcludente. Ma il primo tempo offre una sola occasione da gol malamente sprecata, da Adriana con la porta completamente spalancata.

Secondo tempo molto più divertente anche perché finalmente la Seleçao di Pia Sundhage comincia a fare qualcosa di più e di meglio. Pareggio sostanzialmente meritato grazie a un appoggio misuratissimo di Kerolin che Debinha mette con freddezza alle spalle di Pauline Peyraud-Magnin.

Il pareggio sta molto meglio al Brasile che alla Francia, e forse è proprio questo il limite della Seleçao che, sotto un certo aspetto, sembra quasi accontentarsi prendendosi pochissimi rischi.

A rovinare tutti i piani del Brasile, tuttavia, arriva il colpo di testa che a sette minuti dalla fine vale il goal della vittoria: lo mette a segno proprio la giocatrice che non doveva nemmeno essere in campo, il capitano Wendi Renard con un inserimento perfetto in diagonale da azione di calcio d’angolo che sorprende tutta la difesa brasiliana.

L’ultimo turno del girone è in programma sabato. Il Brasile sarà costretto a battere la Giamaica che si presenta alla partitissima con 4 punti, forte della vittoria su Panama.