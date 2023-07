Francia Vs Jamaica Mondiale di Calcio femminile Gruppo F, nazionale francese senza Katoto. Statistiche, pronostici data e ora partita

Francia Vs Jamaica alla prova della maturità, per verificare se il gran numero di talenti che il paese ha sfornato negli ultimi anni può davvero pensare in grande.

Il Mondiale in casa di quattro anni fa è stata una occasione perduta. E anche l’Europeo dello scorso anno è stata una parziale delusione. Ma il progetto Blues al femminile è cresciuto e si è ampliato. E ora cerca la rivincita a Fifa 23.

Percorso mostruoso quello della Francia verso questo mondiale (10 vittorie), con 54 gol che rappresentano il terzo totale più alto in assoluto nelle qualificazioni UEFA. Dopo aver superato due quarti di finale nelle ultime due edizioni, i Bleues, attualmente al quinto posto della FIFA, cercheranno ora di abbattere le barriere e alzare il primo grande trofeo della loro storia. Anche se i pronostici non sono a favore. La Nazionale Francese non è al mometo tra le squadre favorite di Mondiali di calcio Femminile 2023

Francia Jamaica statistiche e pronostici

I pronostici sono invece tutti da parte della Francia in questa partita apparentemente poco rischiosa contro la Giamaica, squadra fisica e divertente ma che ha ben pochi elementi per dare qualche preoccupazione a Renard e alle sue Bluettes.

Attualmente classificata al 43esimo posto dalla FIFA, la Giamaica cerca la sua prima vittoria in un mondiale dopo tre partite disastrose, tre sconfitte un solo gol segnato e 12 subiti. Anche le ultime amichevoli non sono state granché: un pareggio e 5 sconfitte con una sola vittoria contro l’umile Marocco – che però a Ferrara aveva fermato l’Italia.

Francia Vs Jamaica giocatrici

La Nazionale francese ha l’imbarazzo della scelta sotto l’aspetto delle giocatrici da ammirare: Kadidiatou Diani, Scarpa d’Oro femminile della Division 1 con il Paris Saint-Germain. Una garanzia avendo segnato sempre (tranne una sola volta) nelle ultime partite in nazionale. Ma anche Khadija Shaw del Manchester City, vice-capocannoniere della Super League inglese con una media realizzativa pazzesca…

L’unica statistica di peso per la Giamaica è pessima: le Reggae Girltz hanno subito almeno tre gol in ciascuna delle quattro precedenti partite contro nazioni europee.

Francia femminile chi è l’allenatore

Per questo suo quinto mondiale La Francia si è affidata a un CT quantomeno atipico, si tratta di Hervé Renard, protagonista di una clamorosa impresa qualche anno fa in ambito maschile con il Senegal. Un vero guru delle imprese impossibili considerando che alla guida della modestissima Arabia Saudita si è tolto la soddisfazione di battere nientemeno che l‘Argentina di Messi che poi avrebbe vinto il mondiale.

Renard, da tempo, aveva espresso il desiderio di dedicare le sue attenzioni a una nazionale femminile. E la Federazione del suo stesso paese non ha perso tempo e gli ha messo in mano una squadra di grandissima prospettiva, con tante giovani interessanti anche se sarà costretta a fare a meno di quello che era uno dei talenti migliori in assoluto, l’infortunata Katoto.

Francia-Giamaica si gioca alle 12.00 di domenica 23 luglio al Football Stadium di Syndey in attesa del Brasile, l’altra stella del Gruppo F. Arbitra la cilena Maria Carvajal.