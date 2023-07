Panama vs Giamaica incorona definitivamente le Reggae Girlz come una delle sorprese per eccellenza di questo Mondiale

Un pareggio meritato, forse addirittura un po’ stretto, contro la Francia. Una vittoria più netta di quanto non dica il risultato con Panama.

E la Giamaica si candida al ruolo di grande sorpresa di questa edizione dei Mondiali di calcio femminile

Panama vs Giamaica 0-1

A decidere il risultato, un vero e proprio derby tra le due rappresentative centramericane, è un colpo di testa di Allyson Swaby che porta in dote alla Giamaica una vittoria importantissima che offre moltissimi presupposti interessanti in vista della terza e ultima giornata del girone, in programma sabato prossimo.

Nella sfida tra le due outsider del Gruppo F, la Giamaica è entrata in campo con maggiore consapevolezza. Micidiale l’approccio delle Girlz che fin dall’inizio cercano con insistenza la via della rete. Le prime due occasioni non si concretizzano per una questione di centimetri: anche per merito di Bailey, molto attenta in più di un’occasione nel corso del primo tempo. Panama si vede poco, soprattutto di rimessa e con azioni non particolarmente convinte. E solo quando Giamaica si concede qualche prolungata pausa di gioco.

Il gol decisivo

Secondo tempo più vivace che si apre quasi subito con due episodi decisivi. Splendido il calcio di punizione di Drew Spence che Yenith Bailey riesce in qualche modo toccato a deviare sulla traversa. Ma il portiere di Panama non può nulla quando su azione di calcio d’angolo Swaby, il capitano delle Las Canaleras, svetta con grande scelta di tempo deviando il cross di Trudi Carter imparabilmente.

Panama decide di uscire dal guscio e riesce anche a creare un paio di occasioni importanti ma né Cox né Riley Tanner sfruttano le due opportunità più importanti. Una leggerezza difensiva che costa cara a Panama, eliminata dopo le prime due partite senza ulteriore possibilità di appello.

Giamaica che affronterà il Brasile, sconfitto dalla Francia, con il vantaggio di avere a disposizione due risultati su due. Difficile fare conti quando devi affrontare il Brasile. Ma alle Reggae Girlz per accedere agli ottavi basterà anche solo un pareggio.