Cina vs Inghilterra, criticate per un mondiale fino a oggi molto al di sotto delle aspettative le Leonesse inglesi si riscattano pienamente

Ci si aspettava una prova davvero autorevole da parte dell’Inghilterra, campione d’Europa in carica e a oggi protagonista di due vittorie, sì… ma non molto convincenti.

E la prova di forza dell’Inghilterra è puntualmente arrivata contro la Cina, in una partita che aveva anche presupposti rischiosi perché con una sconfitta le leonesse correvano addirittura il rischio di tornarsene a casa. La risposta sul campo è stato un ridondante 6-1.

Cina vs Inghilterra 1-6

Puntando su Alessia Russo e su Lauren James il CT Sarina Wiegman ha ritrovato quelle individualità fino a questo momento erano sembrate mancare e che non erano mai brillate nelle due vittorie di misura ottenute fin qui. Impressionante anche l’approccio da parte dell’Inghilterra che è stato frenetico e molto mirato fin dai primissimi minuti di gioco, quasi a voler dimostrare immediatamente alla Cina che la partita sarebbe finita esattamente come volevano le Leonesse, e senza eccezioni.

Il tutto in una giornata dove nientemeno che gli Stati Uniti Avevano concretamente corso il rischio di essere eliminati in un match apparentemente semplicissimo, contro il modesto Portogallo. E invece gli USA hanno dovuto ringraziare un palo che ha provvidenzialmente respinto una clamorosa palla gol per le avversarie che poteva costare loro l’accesso agli ottavi di finale.

Cina vs Inghilterra, sei gol da collezione

Altra cosa che sorprende di questa vittoria è la qualità dei sei gol, tutti di splendida fattura, molto belli, arrivati in rapida successione nonostante alla squadra bastasse semplicemente un pareggio, proprio come agli Stati Uniti.

Senza dare le cose per scontate invece le Leonesse inglesi si sono affrettate a imprimere la loro autorità sulla gara portandosi subito in vantaggio quando Alessia Russo ha infilato il suo primo gol del torneo dopo un cross di James.

Il resto arriva in modo molto naturale e semplice: con Katie Zelem e Georgia Stanway padrone del centrocampo la squadra gioca praticamente a memoria come non la si vedeva da tempo. Un secondo gol arriva prima della mezz’ora con Lauren Hemp che trasforma una bella azione corale. Prima dell’intervallo il terzo gol con Lauren James che dopo due assist firma personalmente il boxscore con una bella conclusione dai limiti dell’area.

Il resto è ordinaria amministrazione, indipendentemente dal gol della Cina che in avvio di ripresa rende un po’ meno tragico il bilancio delle Steel Roses che segnano solo dal dischetto, dopo un fallo fischiato a Lucy Bronze, con la veterana Wang Shuang.

Inghilterra che dilaga ancora con James, conclusione al volo strepitosa, prima delle reti conclusive di Chloe Kelly e Rachel Daly che fissano il risultato sull’1-6.

Cina eliminata, Inghilterra agli ottavi come prima classificata del girone e abbinata dunque alla sorprendente Nigeria.

