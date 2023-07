Canada vs EIRE rappresenta già un responso definitivo per la squadra medaglia d’oro a Tokyo 2020 che rischia una clamorosa eliminazione al primo turno

Si è parlato molto di squadre che hanno impressionato e di altre che hanno deluso. Hanno convinto pienamente la Spagna, forse la migliore in assoluto dopo il primo turno di partite, la Germania, il Giappone.

Ma tra le delusioni bisogna annoverare una delle squadre dalla quale ci si aspettava quantomeno una riconferma rispetto a quanto visto poco meno di due anni fa. É il Canada che torna in campo contro l’EIRE mercoledì 26 luglio alle 14.

Canada vs EIRE, cosa non convince del Canada

Il Canada si presentava a questi mondiali consapevole di un salto di qualità davvero impressionante evidenziato nel corso del torneo olimpico di Tokyo. Una realtà che aveva portato tanti talenti giovani a esprimersi in modo splendido raggiungendo anche i risultati concreti, non solo l’eliminazione degli Stati Uniti in semifinale ma persino la vittoria contro la ben più quotata Svezia in finalissima.

In questo caso, probabilmente, il trionfo e le aspettative hanno giocato un ruolo complicato alle Maple Leafs che nello 0-0 all’esordio contro la Nigeria hanno davvero deluso. Non solo, ma questa partita contro l’EIRE, al suo esordio assoluto nella fase finale di un mondiale, rappresenta un’opportunità che non si può assolutamente fallire.

A deludere non è stato tanto il risultato finale quanto l’incapacità del Canada di riproporre quel gioco che tanto avevamo apprezzato alle Olimpiadi: due soli tiri in porta nell’arco di tutta la partita, davvero troppo poco. E andando a incrociare i dati diventa evidente che questo pareggio non è poi molto lontano dalle tre sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali giocate dal Canada prima di questo mondiale in fase di preparazione. Evidentemente c’è qualcosa che non va…

Canada vs EIRE, Sinclair e le altre top player

Dispiace il fatto che gran parte delle responsabilità di questa vittoria mancata siano cadute sulle spalle di una giocatrice simbolo di grande onestà come Christine Sinclair. Il suo non è semplicemente un ruolo di ambasciatrice o di testimonial: la Sinclair, che dopo questo mondiale lascerà il calcio, voleva essere il primo atleta – uomo o donna – a segnare almeno un gol nella sua sesta partecipazione a un campionato del mondo. Paradossalmente ha sbagliato l’occasione più facile, un calcio di rigore.

Dal canto suo l’EIRE si è dimostrata in grado di reggere l’urto di una superpotenza come l’Australia, concedendo un solo gol e giocando in qualche caso anche alla pari con la ben più quotata avversaria. Il grande problema della squadra di irlandese, che si riconferma anche in questo torneo, è la sua incapacità di segnare. Irlanda che punterà tutto sul contropiede nella speranza che tra le pochissime occasioni che il Canada concederà, ci sia quella giusta, da non fallire assolutamente.

Insieme a Sinclair nel Canada occhi puntati sulla juventina Julia Grosso, una delle meno peggio nella partita d’esordio. Alla irlandese Farrelly che gioca negli Stati Uniti con il Gotham e al #10 O’Sullivan, combattiva centrocampista di grande dinamica in forza alle North Carolina Courage, il compito di confermarsi rispetto alla buona prestazione di sei giorni fa.

Canada vs EIRE, i pronostici

Canada vs EIRE si gioca alle 14 (ora italiana) di mercoledì 26 luglio al Melbourne Rectangular Stadium, arbitra l’argentina Laura Fortunato.