Spagna vs Zambia completa il secondo del Gruppo C dei Mondiali di calcio femminile

Spagna vs Zambia, in programma mercoledì 26 luglio alle 9.30 potrebbe dire già la parola fine su quelli che sono gli equilibri uno dei gruppi più definiti di tutto i mondiali di calcio femminile.

Molto è già stato detto è scritto dopo la prima partita che ha visto il Giappone dominare lo Zambia e la Spagna battere nettamente il Costa Rica: ma questo match potrebbe completare il concetto.

Spagna vs Zambia, in cosa può migliorare la Spagna

Impossibile non considerare la Spagna tra le grandi favorite di questo torneo dopo quanto si è visto nella partita d’esordio. Una squadra bella, piacevole che gioca con la stessa autorevolezza della formazione maschile. Capace di prendersi la palla, tenerla creando gioco a getto continuo per più di 90 minuti senza concedere quasi nulla alla squadra avversaria.

I numeri della Spagna del CT Jorge Vilda sono impressionanti: nella prima partita 117 passaggi nell’area di rigore avversaria, 46 tiri (record assoluto tra tutte le edizioni del Mondiale), 80% di possesso palla. Se tutto questo è stato concretizzato con il Costa Rica si può solo pensare che contro lo Zambia i numeri possano essere addirittura ancora più eclatanti. In che cosa può migliorare una squadra apparentemente perfetta?

Forse soltanto nella sua capacità di realizzare più gol. Tante, forse troppe le occasioni create che non sono state sfruttate anche per una certa accondiscendenza che porta le Rojas ad ha avuto compiacersi un po’ troppo delle proprie qualità pagando qualcosa in determinazione.

Spagna vs Zambia, aspettando Putellas

C’è tanto e tale di quel talento nella Spagna che diventa quasi secondario considerare il fatto che alla giocatrice migliore in assoluto, Alexia Putellas – due palloni d’oro consecutivi negli ultimi due anni – al momento resti soprattutto il ruolo di spettatrice a causa di una condizione fisica ancora da perfezionare. Intanto la sua compagna di squadra Aitana Bonmatì si conferma non solo attaccante raffinatissima ma anche portafortuna, ogni volta che segna – ed è successo 17 volte nelle ultime partite ufficiali – La Spagna vince.

Lo Zambia, dal canto suo è l’unica squadra di questo Mondiale che non sia limitata a subire 5 gol al suo esordio me ne conta almeno altrettanti in un’altra amichevole. Il suo CT Bruce Mwape ha detto una cosa estremamente umile e intelligente dopo una sconfitta bruciante: “Siamo qui anche per imparare, imparare non è facile e non è nemmeno gratis appunto a volte costa brutta figura e frustrazione, perché lo sport sa essere crudele. Alle mie ragazze o semplicemente detto di accettare le lezioni con dignità uscendo dal campo con la consapevolezza di avere dato tutto quello che avevano da dare, senza riserve”.

Aitana Bonmatí si gode il suo ruolo di giocatrice decisiva ma anche di portafortuna visto che tutti i suoi 17 gol in nazionale, tranne uno, sono serviti per vincere.

Spagna vs Zambia, i pronostici non sono un buon affare

Non capita spesso, soprattutto in un campionato del mondo ma i numeri delle quote che riguardano questa partita fanno capire che ai bookmaker non piace. La vittoria della Spagna è data a 1.01: il minimo indispensabile per accettare una scommessa. La vittoria dello Zambia a 67, il pareggio a 25.

Spagna vs Zambia è in programma alle 09.30 ora italiana di mercoledì 26 luglio a Eden Park, Auckland. Arbitra il fischietto sudcoreano Oh Hyeon-Jeong.