Europeo Femminile, Danimarca-Spagna 0-1, Rojas promosse

Grazie a un gol allo scadere di Cardona, la Spagna batte la Danimarca e accede ai quarti di finale dell’Europeo di Calcio femminile

Spagna ai quarti di finale, per affrontare l’Inghilterra padrona di casa. Danimarca bocciata con due sconfitte e un solo gol in tre partite.

Troppo poco per la squadra di Pernilla Harder dalla quale, in tutta onestà, ci sarebbe aspettato molto di più.

Danimarca- Spagna 0-1

Confermandosi formazione intraprendente, volitiva, sempre orientata al possesso palla e al gioco offensivo, la Spagna concretizza con pieno merito una superiorità evidente registrata nel corso della partita. Ma è stata una sfida assolutamente equilibrata che ognuna delle due squadre ha giocato con le armi che aveva. Fisico, corsa e passaggi lunghi la Danimarca. Possesso palla, uno contro uno e accelerazioni improvvise la Spagna.

Non è stato facile per La Roja avere ragione di un sistema di gioco solido e compatto come quello danese, estremamente aggressivo a centrocampo e chiuso in una difesa a cinque, molto accorta ma anche estremamente efficace nelle sue ripartenze. Da sottolineare poi, ancora una volta, la prestazione strepitosa di Lene Christensen, portiere giovane e di grande qualità. Decisiva in più occasioni anche a freddo, sulla prima conclusione a rete di Athenea del Castillo e immediatamente dopo su una conclusione radente di Mariona Caldentey.

La Danimarca si rende pericolsa per la prima volta verso la porta avversaria con la solita Harder quando ormai è il 78’. Una gran conclusione che viene prima deviata da Nadim e poi messa in angolo da Paños con una parata che vale quasi quanto un gol. Troppo poco per una squadra che avrebbe dovuto vincere per passare il turno.

A chiudere i conti, con merito, a tempo praticamente scaduto è Marta Cardona che di testa raccoglie il cross di Carmona che di fatto esclude la Danimarca dalla fase finale.

La Spagna giocherà mercoledì 20 con l’Inghilterra, a punteggio pieno dopo avere dominato il Gruppo A.