Coppa Italia femminile, turno preliminare: la presentazione

Nel fine settimana che apre il campionato di Serie A femminile inizia anche la Coppa Italia con i primi due turni preliminari di qualificazione

Due sole gare: ma sono quelle che aprono la Coppa Italia femminile, giunta alla sua 51esima edizione.

Inizia la rincorsa al secondo trofeo che raccoglie tutte le squadre femminili di Serie A e Serie B detenuto dalla Juventus dopo la vittoria nella finale dello scorso anno sulla Roma.

Coppa Italia femminile, il turno preliminare

Le partite sono solo due, e coinvolgono le squadre più basse nel ranking tra le 26 inserite nella competizione. Le prime 22, vale a dire tutte le squadre dell’attuale Serie A e quelle retrocesse della Serie A o riconfermate in Serie B sono iscritte di diritto alla fase a gironi. Cesena e Apulia Trani, promosse in Serie B avranno giocheranno in casa rispettivamente contro Trento e Arezzo la prima eliminatoria. Partita secca, senza gara di ritorno.

Apulia Trani-Arezzo si gioca al “Nicola Lapi” alle ore 11 di domenica mattina; alle 17 al “Martorano” la sfida Cesena-Trento.

Per queste quattro squadre è l’esordio ufficiale in una stagione ambiziosa e con nuove prospettive che culminerà con l’inizio della Serie B in programma dal 18 settembre: un girone unico di sedici squadre che quest’anno è di livello particolarmente alto considerando le numerose squadre che dalla Serie A sono retrocesse negli ultimi due anni: squadre come Napoli, Lazio, San Marino, ma anche il Genoa che ha acquisito i diritti del campionato oltre a consolidate realtà di grande tradizione come Torres, Tavagnacco e Chievo.

Il Cesena è squadra di buon livello e ambiziosa: è reduce da una buona amichevole contro il Sassuolo, una delle migliori squadre di Serie A (0-3).

Format, calendario e dati della Coppa Italia Femminile 2022-23

La seconda fase di Coppa Italia non è ancora definita. Una volta ultimati i turni preliminari sarà fissata dal data del sorteggio che comporrà gli otto gironi eliminatori le cui vincendi saranno inserite direttamente nel turno preliminare.