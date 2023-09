Le due iscritte ai sedicesimi di finale della Coppa Italia femminile sono Pavia e Tavagnacco, vittoriose in casa su Tavagnacco e Freedom

É ufficialmente iniziata la stagione italiana di calcio femminile con il turno preliminare di Coppa Italia che prelude al via dei vari campionati ormai in partenza.

Due le partite in programma con un format molto stringato ed essenziale, più accorciato rispetto alla fase a gironi della scorsa stagione. Le squadre vincenti accedono ai sedicesimi di finale che si disputano già nel corso del prossimo fine settimana.

Pavia-Tavagnacco 3-1

Il Pavia infligge la prima delusione al Tavagnacco, fresco di ripescaggio in Serie B. Tutti i gol nell’ultima partite della sfida. Vantaggio friulano alla mezz’ora della ripresa con la zampata di Desiati che spinge in rete una corta respinta di Balbi dopo un gran tiro di Dieude.

Veemente la reazione del Pavia che trova subito il pari con una splendida conclusione dalla lunghissima distanza di Cavallin. Quando tutto fa pensare a un esito ai calci di rigore, ormai a tempo quasi scaduto arrivano i due gol decisivi di Codeca, micidiale in contropiede per il gol di 3-1. Pavia che affronterà in trasferta il Pomigliano d’Arco.

RES Roma-Freedom Cuneo 2-0

Anche la sfida tra RES Roma e Freedom, anch’essa ripescata in Serie B come il Tavagnacco si decide solo nei minuti finali quando tutto lasciava pensare a un esito ai calci di rigore. Una partita piacevole ed equilibrata tra due squadre già pronte per rispettivi impegni di campionato.

Una RES Roma molto ambiziosa per la verità con tanti nomi nuovi e importanti in una squadra ben strutturata che lo scorso anno ha sfiorato la grande impresa con la Coppa Italia di Serie C, persa solo in finale contro il Venezia ai tempi supplementari.

Primo tempo condizionato da un caldo davvero opprimente. Poi con il passare dei minuti, anche per via di squadre un po’ meno intense e schierate in modo un po’ più larghe, arrivano i gol decisivi. Li firmano Naydenova e Vanessa Nagni, 40 anni, capitano della squadra romana al suo ventesimo anno con la RES. Dopo i 42 gol della scorsa stagione in Serie C che hanno trascinato la squadra alla promozione, quasi 500 reti con la maglia giallorossa, ecco un ottimo prologo per la nuova stagione.

Coppa Italia e Campionati

La RES Roma affronterà ora in un match di grande prestigio il Napoli, neopromosso in Serie A nel tentativo di arrivare agli ottavi di finale con una impresa che avrebbe dello storico.

Domenica i sedicesimi di Coppa Italia con questi abbinamenti:

Cesena-Ravenna, Chievo Verona-Brescia, Lazio-Arezzo, Parma-Bologna, Pomigliano-Pavia, Res Roma-Napoli, Ternana-Genoa, Verona-San Marino.

Poi inizieranno i campionati. Il primo a partire sarà quello di Serie C, fin dal prossimo fine settimana. Serie A e Serie B partiranno con la prima giornata da sabato 16 settembre, anche se immediatamente dopo ci sarà subito la pausa per il ritorno in campo della Nazionale per la Women Nations League.