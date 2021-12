Coppa Italia femminile: passano Juventus, Inter, Fiorentina e Sampdoria

Si completa il quadro dei quarti di finale con vittorie ampiamente pronosticate

A Roma, Milan e Como, la vera sorpresa di questa fase a gironi di Coppa Italia femminile, promosse ai quarti di finale dopo gli anticipi di ieri, fanno seguito Juventus, Inter, Fiorentina e Sampdoria, rispettando pienamente quelli che erano i pronostici della vigilia.

Gruppo 3

Alla Sampdoria serviva una vittoria. E vittoria è stata in quel di Ravenna in una partita gestita senza indecisione e con grande autorevolezza da parte delle blucerchiate. Vantaggio di Tarenzi di testa allo scadere del primo tempo, bravissima a ribattere a bersaglio una corta respinta della difesa del Ravenna. Nella ripresa i gol della sicurezza ancora con Tarenzi, sempre di testa su un cross di Helmvall e Rincon con una conclusione dalla distanza.

I RISULTATI DEL SABATO CON GLI ALTRI GIRONI IN PROGRAMMA

Gruppo 4

Con una rotazione piuttosto ampia tra le titolari, l’Inter di Rita Guarino accede ai quarti di finale battendo 0-3 il San Marino Academy al termine di una partita dominata molto al di là del pur netto risultato finale. In grande evidenza il portiere delle sammarinesi Piazza protagonista di alcuni ottimi interventi. Nulla da fare però sul tiro di Tatiana Bonetti, imbeccata da Portales. Raddoppio subito in avvio di ripresa, ancora di Bonetti e sempre su assist di Portales. Terzo gol a tempo scaduto con Elisa Polli. In una partita mai in discussione.

Gruppo 5

Reduce dalla splendida vittoria di Champions League che vale l’accesso ai quarti di finale della più importante competizione europea, la Juventus chiude i conti senza esitazioni a Bari con la Pink Sport Time: Bonfantini, Nilden Caruso e ancora Bonfantini nella successione delle reti completata dal provvisorio 3-1 delle baresi marcato da Fedotova. Poco da dire su una partita sostanzialmente dominata: qualche preoccupazione però per Salvai, uscita dal campo al 20’ per una brutta botta al ginocchio. Partita da incorniciare per Bonfantini al di là della doppietta, (splendido il primo gol) protagonista di una gara di altissimo livello.

Gruppo 6

Vittoria di misura per la Fiorentina grazie a un gol decisivo della solita Sabatino, su calcio di rigore, allo scadere del match dopo due gol annullati alle viola e la Lazio che recrimina una sola palla gol ma davvero clamorosa, nel primo tempo con Visentin che, sola davanti al bersaglio, non inquadra la porta.

Si profila ora un doppio sorteggio: quello per decidere chi tra Chievo, Napoli ed Empoli passerà il turno dal Gruppo 2 che si è concluso in perfetta parità dopo tre pareggi, tutti per 1-1. L’ottavo nome, deciso dalla sorte, che si unirà alle sette squadre vincenti del proprio girone, sei di Serie A con il solo Como a rappresentare la Serie cadetta. Lariane per altro al comando della Serie B e candidate al salto di categoria.