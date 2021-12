Pink Bari VS Juventus femminile. Partita Coppa Italia. Data, orario

Pink Bari VS Juventus Women, partita 3ª giornata Coppa Italia femminile Dove e quando si gioca.

La partita Pink Bari-Juventus Femminile, valida per la terza e conclusiva giornata dei gironi eliminatori di Coppa Italia, decreterà la squadra del gruppo E che staccherà il pass per i quarti di finale. Match presentato logicamente come un grande evento dal club biancorosso.

Palcoscenico di prestigio lo stadio “Veneziani” di Monopoli. Fischio d’inizio domenica 19 dicembre alle ore 11.30. Sia la Juventus Women che la Pink Bari hanno tre punti nella classifica del girone avendo entrambe battuto la Roma CF, ma la differenza reti premia largamente le bianconere.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano Juve femminile 2021 2022 rosa. Ecco chi sono le giocatrici che compongo la formazione della Juventus femminile.

Servirebbe dunque un’impresa titanica alle pugliesi, attualmente terze in Serie B, contro le fresche qualificate ai quarti di Champions League data l’evidente disparità a livello di tasso tecnico.

Formazione Pink Bari

Tra le ragazze guidate da Cristina Mitola spiccano Gelmetti, Spryridonidou e Fedotova, quest’ultima decisiva con una doppietta contro il Chievo. Il difensore Federica Di Criscio ha parlato della sfida con la Juventus in conferenza stampa: <<Giocheremo contro una squadra di altissimo livello, per noi è un’opportunità di crescita confrontarci con quelle che sono le migliori in Italia da qualche anno.

Una partita che non ha bisogno di presentazioni, faremo di tutto per fare la nostra figura>>. Così la centrocampista offensiva Penelope Riboldi: <<Bisognerà essere perfette, affronteremo le migliori giocatrici d’Italia che con il passaggio del turno in Champions hanno fatto la storia. Per queste gare non serve la preparazione mentale, gli stimoli verranno da soli>>.

Formazione Juventus Women

Prevedibile un massiccio turn-over da parte di mister Joe Montemurro che, dopo il successo di giovedì contro il Servette valso i quarti di finale di Champions, ha commentato: <<Questa partita sarà una spinta anche per i futuri impegni, cominciando da domenica in Coppa Italia.

C’è una grande gestione da parte di tutto lo staff e grande disponibilità delle ragazze>>. Il portiere Aprile (ex della Pink Bari) pronta a rilevare tra i pali Peyraud-Magnin. Riposo in vista per Bonansea e Girelli, grande protagonista in Coppa. Si scaldano, tra le altre, Staskova e Bonfantini, per trovare spazio nel 4-3-3. Potrebbe inoltre rivedersi in campo Cernoia, tornata tra le convocate proprio in occasione dell’ultima gara con le svizzere dopo aver superato l’infortunio alla caviglia.

Pink Bari VS Juventus Women Statistiche e Precedenti

Pink Bari e Juventus Women si erano già affrontate nella fase a gironi della Coppa Italia dello scorso anno. Il match del 22 novembre 2020 all’Antonucci di Bitetto si concluse con la vittoria per 4-1 delle bianconere con la doppietta di Bonansea e i gol di Maria Alves e Zamanian. Di Helmwall il centro delle padrone di casa. Finì invece 0-4, nella scorsa stagione, l’ultimo precedente nel campionato di Serie A in terra pugliese. Al ritorno, a Vinovo, storico 9-1 in favore della Juventus