Como-Sampdoria femminile, formazioni e come si vede la partita

Il Como Women penultimo affronta in casa la Sampdoria donne quartultima. Quando si gioca, probabili formazioni e dove vedere il match di Serie A Femminile.

La domenica di Serie A Femminile si apre con Como–Sampdoria, gara valida per la dodicesima giornata di campionato. Scontro salvezza quello in programma tra le due formazioni che al momento si trovano rispettivamente in penultima e quartultima posizione e quindi entrambe bisognose di punti.

In attesa della partita, ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Quando e dove si gioca Sampdoria-Como femminile

Sampdoria-Como donne si giocherà domenica 11 dicembre alle ore 12.30. La “particolarità” di questo match è nel campo da gioco: la sfida si disputerà al Luigi Ferraris, teatro delle partite casalinghe delle formazioni maschili di Samp e Genoa.

Probabili formazioni Como-Samp donne

Il Como femminile, dopo l’ottimo punto portato a casa contro la Juventus Women, potrebbe confermare in toto la formazione iniziale vista contro le bianconere: largo dunque al 4-3-3 con il tridente formato da Kubassova, Beccari e Pavan. In porta ovviamente Beretta (sin qui una delle più belle sorprese del campionato), davanti a lei il quartetto con Cecotti, Rizzon, Lipman e Borini, in mezzo Karlenas, Hila e Pastrenge.

Emergenza totale in avanti invece per Cincotta che deve fare a meno di praticamente tutte le proprie giocatrici offensive. La buona notizia è il rientro dalla squalifica di Baldi, la quale rientra dopo tre turni di stop e si candida insieme a Tarenzi (l’unica altra attaccante disponibile) a una maglia da titolare. Con loro verrà probabilmente adattata una centrocampista (Cuschieri). Per il resto, nessuna variazione rispetto alla squadra vista in campo nella scorsa partita di campionato.

COMO (4-3-3): Beretta; Joyce, Lipman, Rizzon, Cecotti; Pastrenge, Hilaj, Karlernas; Pavan, Kubassova, Beccari. All.: De la Fuente

SAMPDORIA (4-3-3): Tampieri; De Rita, Spinelli, Pisani, Giordano; Regazzoli, Fallico, Re; Cuschieri, Baldi, Rincon. All.: Cincotta

Dove vedere Como-Sampdoria femminile

Como–Sampdoria sarà disponibile esclusivamente in streaming su TIMvision, la piattaforma a pagamento che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A Femminile. Purtroppo non ci sono altre possibilità per guardarla gratis tranne seguire i risultati tramite social.