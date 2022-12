Roma Femminile-St.Polten 5-0, giallorosse ai quarti di finale

Storica vittoria della Roma che dilaga contro le austriache del St.Polten e conquista i quarti di finale di Champions League

Bastava un punto. La Roma se ne prende tre conquistando una vittoria tanto netta quanto strameritata. Ed è festa per la squadra femminile giallorossa che prosegue la sua corsa straordinaria in Europa qualificandosi ai quarti di finale della Champions League.

Non è stata tuttavia una serata facile per la Roma, soprattutto dal punto di vista ambientale. Pioggia battente a Latina, con un lungo rinvio che costringe la squadra di Alessandro Spugna a ben due rinvii.

Roma Femminile-St.Polten 5-0

Poco dopo il calcio d’avvio le condizioni atmosferiche peggiorano con un vero e proprio nubifragio che costringe l’arbitro, la gallese Foster, a sospendere la gara dopo 9’. Un primo rinvio, poi un altro, con le squadre che rientrano negli spogliatoi e molto pubblico che lascia gli spalti. Campo completamente allagato.

Alle 19.30 arriva l’annuncio di un ultimo rinvio alle 20.15: e si riprende a giocare con la Roma subito protesa in attacco. Tre palle gol e la Roma passa al 32’: Serturini conclude in rete un contropiede perfetto con un tiro imparabile. Un primo tempo strettissimo (1-0) per una Roma dominante con Serturini incontenibile e Giugliano molto ispirata.

La superiorità giallorossa si concretizza nel secondo tempo con numerose altre occasioni. Ma è solo negli ultimi dieci minuti che le giallorosse chiudono i conti, approfittando di un St.Polten aggressivo ma troppo sbilanciato. Arrivano in rapida successione quattro gol in otto minuti. Glionna spinge in rete un pallone calciato da Giacinti che colpisce entrambi i pali, poi è Giugliano a piazzare il terzo gol bissando dopo pochi istanti con un’altra splendida rete. E Glionna chiude i conti in una difesa sguarnita. Un 5-0 che vede la Roma dilagare e festeggiare una serata storica. Che si chiude con più di un’ora e mezza di ritardo rispetto alle previsioni.

Roma aritmeticamente seconda con il Wolfsburg bloccato sullo 0-0 dallo Slavia Praga. Giallorosse che potrebbero addirittura puntare al primo posto con un risultato favorevole nell’ultima giornata. Ma servirebbe un altro passo falso delle tedesche con il St.Polten mentre la Roma giocherà a Praga contro lo Slavia giovedì alle 18.45. Prossima settimana in campo anche la Juventus a caccia di una vittoria difficilissima sul campo del Lione.