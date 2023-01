Risultati Serie B femminile ieri. Buona la prima del 2023 per Lazio e Napoli

Tutti i risultati e marcatori delle partite della tredicesima giornata del campionato di Serie B femminile. Le prime due della classe iniziano l’anno con una vittoria. Classifica

Il 2023 del campionato di calcio femminile di Serie B si apre con le vittorie di Lazio e Napoli, che mantengono le prime due posizioni in classifica, e del Cittadella che sale al terzo posto in classifica. Perdono invece Ternana e Cesena che vengono agganciate al quarto posto dal Chievo, vittorioso in trasferta su rigore.

Sintesi Serie B femminile Lazio-Cesena

Suda le proverbiali sette camicie, ma alla fine la Lazio può gioire. La formazione di Catini riesce infatti ad avere la meglio sul Cesena grazie a una rete di Varriale, passata in biancoceleste un mesetto fa dall’Apulia Trani, realizzata al terzo minuto di recupero della seconda frazione di gioco. Grazie a questo successo, la Lazio mantiene due punti di vantaggio sul Napoli che, prima della sosta, si era imposto nello scontro diretto.

Risultati Serie B Arezzo-Napoli 0-2

Il Napoli mantiene il ritmo della Lazio e resta quindi in seconda posizione. La squadra di Lipoff si impone 2-0 in casa dell’Arezzo grazie alle marcature del neoacquisto Del Estal e della solita Gomes, con quest’ultima che ha già raggiunto la doppia cifra nella classifica marcatori.

Serie B Ternana-Cittadella 1-2

Affermazione in rimonta per il Cittadella che espugna il campo della Ternana e sale in solitaria in terza posizione. Pacioni porta in vantaggio le umbre, ma Ambrosi ristabilisce la parità e, successivamente Peruzzo confeziona il gol da tre punti per le venete. Momento negativo invece per la Ternana che va ko dopo il pareggio contro il Genoa nell’ultima prima della sosta.

B femminile goleada Brescia

Inizia con una valanga di gol il 2023 del Brescia Femminile che rifila sette reti al malcapitato Tavagnacco. Le Leonesse non fanno sconti al Rigamonti con Galbiati, l’autogol di Marchetti, le doppiette di Brayda e Fracas e il calcio di rigore trasformato da Luana Merli a finire a referto. La squadra di Seleman prova quindi a risalire in classifica, mentre le friulane scivolano sempre più in basso.

Risultati tredicesima giornata Serie B Femminile 2022/23

Nelle altre partite valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie B, spicca il primo punto in campionato dell’Apulia Trani che strappa uno 0-0 in casa della Sassari Torres. Per il resto si segnalano i tris di Hellas Verona e Ravenna su Genoa e Trento e il colpo esterno del Chievo in casa del San Marino Academy. Di seguito l’elenco completo delle partite e tutti i marcatori.

Arezzo-Napoli Femminile 0-2 50’ Del Estal (N), 77’ Gomes (N)

Brescia-Tavagnacco 7-0 3’ Galbiati (B), 16’ aut. Marchetti (B), 24’ Brayda (B), 45’ Brayda (B), 65’ rig. L. Merli (B), 90’+3’ Fracas (B), 90’+5’ Fracas (B)

Hellas Verona-Genoa 3-0 28’ Capucci (V), 67’ Peretti (V), 85’ Anghileri (V)

Lazio Women-Cesena 1-0 90’+3’ Varriale (L)

Ravenna Women-Trento 3-0 59’ Burbassi (R), 68’ Gianesin (R), 85’ Mariani (R)

San Marino Academy-H&D Chievo Women 0-1 60’ rig. Ferrato (C)

Sassari Torres-Apulia Trani 0-0

Ternana-Cittadella 1-2 20’ Pacioni (T), 22’ Ambrosi (C), 34’ Peruzzo (C)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Ecco la classifica completa del campionato di Serie B femminile dopo la disputa delle partite valide per la tredicesima giornata di campionato.

Prossimo turno Serie B femminile

Di seguito il calendario partite del prossimo turno del campionato di Serie B femminile che si disputerà domenica 22 gennaio con fischio d’inizio fissato per le 14.30 salvo successive variazioni.

Domenica 22 gennaio ore 14.30

Ternana-Brescia

Cittadella-Napoli Femminile

Genoa-San Marino Academy

Chievo Women-Sassari Torres

Lazio Women-Hellas Verona

Ravenna Women-Arezzo

Tavagnacco-Cesena

Trento-Apulia Trani