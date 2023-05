Partite della ventinovesima giornata del campionato di Serie B donne. Lo scontro al vertice può riaprire o chiudere i giochi promozione. Lotta anche per non retrocedere in C

Quando mancano solamente due giornate al termine del campionato, la Serie B femminile si conferma essere avvincente con molti verdetti ancora da decidere. In primis quello della squadra vincitrice del campionato che conquisterà la promozione diretta in Serie A, in seconda istanza quello della seconda classificata che disputerà il play-off, in terza quello delle squadre che retrocederanno in C oltre all’Apulia Trani e al Trento. I fari di questo turno sono però puntati su Napoli-Cittadella, match fra prima e terza della classe.

Serie B Napoli-Cittadella

Al termine dei prossimi novanta minuti il Napoli Femminile potrebbe già festeggiare la promozione in Serie A. Perché ciò accada, servirà però che le partenopee battano il Cittadella e, contemporaneamente, la Lazio perda in casa del Verona. Se questo non dovesse succedere, sarà tutto rimandato all’ultima giornata.

Viceversa però, il Cittadella non è ancora fuori dai giochi almeno matematicamente e, vincendo, si porterebbe a -1 dal Napoli e, nella peggiore delle ipotesi, resterebbe a -3 dalla Lazio regalando agli appassionati un avvincente finale di stagione.

Serie B, ultima spiaggia per il Tavagnacco

Grazie al successo contro il Brescia nell’ultimo turno di campionato, il Tavagnacco ha mantenuto accese le speranze di salvezza. La situazione di classifica delle friulane è però ancora piuttosto critica in quanto è distante 3 lunghezze dal Genoa e 4 dalla Sassari Torres. Per continuare a sperare di avere molte speranze nella salvezza, il Tavagnacco dovrà vincere e sperare che Genoa e Sassari Torres non vincano, in modo tale da tenerle a distanza ridotta e giocarsi tutto negli ultimi novanta minuti.

Calendario partite 29^ giornata Serie B donne

Di seguito il calendario delle partite della ventinovesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B. Come di consueto, tutti i match saranno visibili in diretta gratuita su Eleven Sports previo registrazione gratuita al portale.

Domenica 21 maggio ore 15

Apulia Trani-Trento

Brescia-Ternana

Cesena-Tavagnacco

Hellas Verona-Lazio

Napoli Femminile-Cittadella

San Marino Academy-Genoa

Domenica 21 maggio ore 17

Sassari Torres-Chievo

Domenica 21 maggio ore 17.30

Arezzo-Ravenna

Classifica Serie B femminile 2022/2023

