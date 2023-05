Partite campionato Serie C donne 29^ giornata. La combinazione con cui il Pavia Academy viene promosso in Serie B

Come in Serie B, anche in Serie C femminile mancano 180 minuti alla conclusione della stagione e manca ancora qualche verdetto. Nei Gironi B e C, Bologna e Res Women hanno festeggiato la matematica promozione in Serie B, mentre nell’A il Pavia Academy potrebbe aggiungersi al termine della prossima giornata. Di seguito il calendario completo con tutte le partite in programma.

Designazioni arbitrali e calendario Serie C femminile Girone A

La classifica del Girone A vede il Pavia Acdemy al comando con 4 punti di vantaggio sul Freedom e 5 sull’Orobica Bergamo. Pertanto, le pavesi saranno matematicamente promosse in Serie A se vincono; pareggiano e sia Freedom che Orobica non vincono; perdono, la Freedom perde e l’Orobica non va oltre il pareggio.

Domenica 21 maggio ore 15.30

Su Planu-Spezia (Panici di Aprilia)

Angelo Baiardo-Pavia (Isoardi di Cuneo)

Orobica Calcio Bergamo-Pinerolo (Palmieri di Conegliano)

Independiente Ivrea-Azalee Solbiatese (Iurino di Venosa)

Città di Pontedera-Lucchese (Moro di Novi Ligure)

Pro Sesto-Vittuone (Sacco di Novara)

Freedom-Fiamma Monza (Antonini di Rimini)

Riposa: Real Meda.

Calendario partite e arbitri Serie C femminile Girone B

Nel Girone B tiene banco la lotta per non retrocedere in Eccellenza ed evitare i play-out. Rinascita Doccia e Sambenedettese sono già retrocesse e, in virtù della forbice degli 8 punti, anche l’Orvieto è a forte rischio condanna essendo distante 10 punti dal Villorba e 9 dal Centro Storico Lebowski che sperano di salvarsi direttamente a spese proprio dell’Orvieto e del Portogruaro (a -6 dal Lebowski).

Domenica 21 maggio ore 15.30

Sambenedettese-Padova (Rashed di Imola)

Villorba-Lumezzane (Borghi di Modena)

Rinascita Doccia-Riccione (Noce di Genova)

Venezia 1985-Venezia FC (Tedesco di Battipaglia)

Portogruaro-Orvieto (Pasquetto di Crema)

Triestina-Lebowski (Scicolone di San Donà di Piave)

Jesina-Vicenza (Capoccia di Perugia)

Meran-Bologna (Bissolo di Legnano)

Arbitri e partite Serie C donne Girone C

Nel Girone C l’unica formazione retrocessa è la Cantera Adriatica Pescara, ultima in classifica, mentre Salernitana e Academy Sant’Agata devono infilare una serie positiva e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi per poter disputare i play-out.

Domenica 21 maggio ore 15.30

Women Lecce-Res Women (Esposito di Pesaro)

Cantera Adriatica Pescara-Salernitana (Scarati di Termoli)

Crotone-Sant’Agata (Giordano di Matera)

Frosinone-Grifone Gialloverde (Palmieri di Avellino)

Palermo-Trastevere (Faye di Brescia)

Independent-Nuova Cosenza (Chirnoaga di Tivoli)

Matera Città dei Sassi-Roma (Montanaro di Taranto)

Domenica 21 maggio ore 17

Vis Mediterranea Soccer-Chieti (Prencipe di Tivoli)

