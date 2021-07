Calcio femminile Serie A, mercato. Le ultime news

Calcio femminile, le ultime news sul mercato di Milan inter roma e Juventus women

In poco più di due settimane è già successo di tutto nel mercato del calcio femminile e l’impressione è che la prossima Serie A sarà la più equilibrata di sempre. Merito soprattutto di Inter e Milan, che si sono rinforzate con due pezzi da novanta provenienti dalla Juventus.

Il club rossonero è stato uno dei più attivi in questa prima parte di calciomercato: nonostante una rosa parecchio sfoltita (in uscita, tra le altre, Tamborini, Rinaldi, Dowie e la ritirata Simic) può già fregiarsi del colpo dell’estate, avendo ingaggiato la “Donnarumma del calcio femminile” Laura Giuliani, portiere della Nazionale che lascia la Juve dopo 4 scudetti di fila. Oltre a lei, Maurizio Ganz potrà contare sull’apporto in attacco dell’esperta ex Roma Lindsay Thomas, di Giorgia Miotto, esplosa la scorsa stagione a Empoli, e della svizzera Nina Stapelfeldt, che arriva dal Soyaux Charente.

Tre anche gli innesti in difesa: la danese Sara Thrige Andersen (dal DBK Fortuna Hjørring), la tedesca Merle Luise Kirschstein (dal Turbine Potsdam) e l’islandese Gudny Arnadottir, che rientra dal prestito al Napoli.

Cantieri aperti per Inter Women e Roma Femminile

Che l’Inter donne abbia grandi ambizioni lo dimostra l’ingaggio dell’allenatrice più vincente del calcio femminile italiano, Rita Guarino. Non è ancora ben chiara però quale sarà la rosa definitiva per la prossima stagione, visto che per il momento la società nerazzurra si è limitata a qualche acquisto sull’asse Milano-Verona: dall’Hellas arrivano il portiere rivelazione Francesca Durante e la rientrante Irene Santi, mentre hanno intrapreso la strada opposta Francesca Quazzico, Alessia Rognoni e Anna Catelli.

Simile la situazione in casa Roma calcio donne, dove il nuovo allenatore Alessandro Spugna ha visto partire la già citata Thomas, la stella Agnese Bonfantini (alla Juve) e Kaja Erzen (al Napoli). Gli unici rinforzi (ma che rinforzi!) a oggi sono stati due pupilli di Spugna a Empoli, Lucia Di Guglielmo e Benedetta Glionna, anche se il club giallorosso conta di chiudere con Thaisa Moreno del Real Madrid e Valeria Pirone del Sassuolo.

La Juventus femminile puntella la rosa

Il nuovo allenatore Joe Montemurro può già contare su una squadra rodata e vincente: la Juventus, però, mette a segno qualche colpo per sostituire chi ha lasciato il team (come Aurora Galli, passata all’Everton e Maria Alves che torna in patria, ma anche Asia Bergonzi e la già citata Benedetta Glionna). In particolare sono arrivate Pauline Peyraud-Magnin, forte portiere prelevato dall’Atletico Madrid, l’attaccante Agnese Bonfantini dalla Roma e Roberta Aprile dall’Inter.