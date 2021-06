Non arriva nemmeno alla zona punti la Ferrari che delude in modo molto evidente nel GP di Francia, vinto dalla Red Bull di Verstappen

Una Ferrari spenta, lenta, ma soprattutto sempre in balia del ritmo degli altri che non riesce nemmeno ad arrivare alla soglia della zona punti. É questo il verdetto del GP di Francia di Formula 1 vinto da Max Verstappen su Red Bull, uno degli appuntamenti sportivi più significativi di questo fine settimana.



Ferrari senza punti nel GP di Francia di Formula 1

Una prova oltremodo deludente quella della Ferrari che sul circuito di Le Castellet risulta letteralmente non pervenuta. Anche se fin dai risultati di prove e qualifiche la sensazione era che la Ferrari non fosse particolarmente competitiva, il risultato del GP di Francia va molto al di sotto di qualsiasi aspettativa.

Mai in gara Charles Leclerc e Carlos Sainz finiscono indietro, lontano non solo dal podio ma anche dalla zona punti in un GP dominato dal duello tra Verstappen e Hamilton.

Ferrari chi è Benedetto Vigna il nuovo Ad della Rossa

GP di Fancia, vince Verstappen

Con le rosse lontanissime dal vertice, la corsa si decide soprattutto grazie alle strategie: la Mercedes opta per un solo stop, la Red Bull di Verstappen e Perez predilige la scelta di due pit-stop. É la scelta vincente: Verstappen con le gomme nuove dopo il secondo stop ai box si pone all’inseguimento sia di Bottas che di Hamilton superandoli entrambi per ribadire la superiorità della Red Bull anche nella classifica generale.

Vince l’olandese Verstappen davanti a un delusissimo Hamilton che salva il secondo posto dalla rimonta di Perez. Quarta la seconda Mercedes di Bottas seguito da Norris, Ricciardo e Gasly. Sainz è 11esimo, Leclerc addirittura 16esimo.

In classifica generale di Formula 1 Verstappen allunga ulteriormente al comando della graduatoria con 131 punti davanti ad Hamilton 119 e a Perez, 84. Leclerc fermo a 52 punti, sesto posto, seguito da Sainz a 42. Nella classifica costruttori bel vantaggio della Red Bull: 174 punti con Mercedes a quota 148. Ferrari, per ora, al terzo posto a 94 ma insidiata dalla McLaren, due punti sotto.