Dove vedere la F1 2021? Orari di tutti i gran premi del campionato mondiale di Formula 1 su Tv8 e Sky

F1, le gare del mondiale 2021 tornano ad animare le domeniche degli appassionati di motori e ci terranno compagnia nei prossimi mesi fino a dicembre 2021. I piloti delle varie scuderie, come sempre sono pronti a dare spettacolo in pista.

Ma dove vedere tutte le corse di Formula 1 da qui al termine della stagione? Ecco orari e dove sono trasmessi i GP di F1.

Dove vedere le gare di F1 in Tv

Per guardare le gare di Formula 1 2021, gli appassionati hanno due possibilità. La prima prevede il pagamento di un abbonamento a Sky, potendo seguire ogni Gp in diretta sui canali del digitale o del satellitare Sky Sport.

La seconda invece (senza Sky) è gratuita. Si tratta infatti di Tv8, il canale disponibile in chiaro sul digitale terrestre che trasmette alcuni dei gran premi in diretta e altri in replica, a distanza di poche ore dall’inizio dell’evento.

Di seguito gli orari dove vedere tutte le gare della F1 in programma fino a dicembre 2021 su Tv8 e Sky.

GARA ORARIO TV8 ORARIO SKY GP Francia, Le Castellet 20 giugno ore 18:00 20 giugno ore 15:00 Gp Stiria, Spielberg 27 giugno ore 18:00 27 giugno ore 15:00 Gp Austria, Spielberg 4 luglio ore 18:00 4 luglio ore 15:00 Gp Gran Bretagna, Silverstone 18 luglio ore 18:00 18 luglio ore 16:00 Gp Ungheria, Budapest 1 agosto ore 18:00 1 agosto ore 15:00 Gp Belgio, Spa 29 agosto ore 18:00 29 agosto ore 15:00 Gp Olanda, Zandvoort 5 settembre ore 18:00 5 settembre ore 15:00 Gp Italia, Monza 12 settembre ore 15:00 12 settembre ore 15:00 Gp Russia, Sochi 26 settembre ore 18:00 26 settembre ore 15:00 Gp Giappone, Suzuka 10 ottobre ore 14:00 10 ottobre ore 06:00 Gp USA, Austin 24 ottobre ore 21:00 24 ottobre ore 20:00 Gp Messico, Città del Messico 31 ottobre ore 21:00 31 ottobre ore 20:00 Gp Brasile, Interlagos 7 novembre ore 21:00 7 novembre ore 18:00 Gp Australia, Melbourne 21 novembre ore 15:00 21 novembre ore 07:00 Gp Arabia Saudita, Jeddah 5 dicembre ore 15:00 5 dicembre ore 07:00 Gp Abu Dhabi, Abu Dhabi 12 dicembre ore 14:00 12 dicembre ore 14:00

Formula 1 Tv8 gare diretta e replica

Come visto è possibile guardare gratuitamente tutte le gare del mondiale di F1 sul canale Tv8. Qui le gare vengono trasmesse quasi sempre in differita, quindi non in diretta, ma semplicemente iniziano 2 ore dopo la diretta (in alcuni casi anche solo dopo un’ora). Insomma c’è la possibilità di seguire le corse quasi in contemporanea con il loro svolgimento.

Ma attenzione Tv8 trasmette anche un totale di 5 gran premi del campionato di Formula 1 in diretta. Fra questi anche il Gp d’Italia in programma il 12 settembre 2021 a Monza. Quindi se amate i motori e le macchine potenti, potete seguire lo spettacolo della Formula 1 su Tv8, facendo attenzione agli orari che vi abbiamo riportato.

Mentre se volete guardare proprio tutte le gare in diretta, senza attendere l’orario della replica, allora potete utilizzare Sky, pagando il relativo abbonamento. Stesso discorso per il servizio di streaming Now tv.

Dove vedere le qualifiche di f1?

Anche le qualifiche di Formula 1 (ovvero la prova a tempo che determina l’ordine di partenza in griglia del Gp) sono trasmesse sia su Tv8 che su Sky, seguendo gli stessi orari previsti per la gara, ma sempre il giorno prima della stessa. Quindi anche in questo caso su Tv8 sono previste dirette e repliche a seconda dei casi.

E’ davvero tutto per quanto riguarda dove vedere le gare di Formula 1 2021. In sintesi, Tv8 consente di seguire gratuitamente i Gp (e le qualifiche), anche se spesso in differita, mentre Sky trasmette tutti gli eventi in diretta, ma è a pagamento. A voi la scelta di come seguire le corse della Ferrari e delle altre macchine nei vari circuiti previsti dal calendario.

