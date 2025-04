Maria Corleone 2a stagione: uscita, cast e anticipazioni

Maria Corleone 2, quando esce la fiction su Canale 5. Puntate, trama, trailer e location della serie con Rosa Diletta Rossi.

Dopo una lunga attesa la seconda stagione di Maria Corleone arriva in Tv. La fiction Mediaset genere drammatico che racconta la storia di una donna divisa tra la sua famiglia mafiosa e il desiderio di una vita normale, riprende con nuovi drammi e colpi di scena.

Prodotta da Clemart e presentata da Taodue, Vediamo come e quando va in onda Maria Corleone 2 su Canale 5.

Quando inizia Maria Corleone 2?

Come annunciato da Mediaset la serie verrà trasmessa prossimamente, in particolare a maggio 2025 salvo cambi di programmazione. Anche se al momento non c’è ancora una data ufficiale, ossia un giorno per la messa in onda, la fiction potrebbe iniziare una volta terminato Il turco la fiction con Can Yaman. In attesa di una conferma dall’emittente televisiva.

Quando trasmettono le altre fiction del momento:

Maria Corleone 2 serie: quanti episodi sono?

Sono 4 le puntate della nuova stagione, in onda in 4 prime serate (alle ore 21:30 circa) su Canale 5. Gli appuntamenti settimanali con gli episodi promettono di tenere incollati gli spettatori fra rivelazioni e tensioni crescenti che metteranno alla prova la protagonista.

In base a quanto successo nella prima stagione ogni episodio dovrebbe durare poco più di 100 minuti. Oltre che in diretta tv la serie si può vedere in streaming su Infinity in ogni momento dopo la pubblicazione.

Trama nuova stagione Maria Corleone

La prima serie si è conclusa con la protagonista Maria che tentava di allontanarsi dal mondo della criminalità organizzata, per avere una vita serena con il compagno Luca e il figlio Giovannino. In questa nuova stagione il suo desiderio di pace sembra finalmente a portata di mano, anche grazie al successo della sua linea di moda, Lady by Corleone.

Ma questa tranquillità è solo apparente: dal passato le ombre della mafia tornano a perseguitare lei e le persone che ama. La domanda centrale della stagione sarà: riuscirà Maria a difendere la sua famiglia e il suo amore senza perdere sé stessa? Questo dilemma e il difficile rapporto con suo padre Don Luciano saranno fondamentali nella trama della serie televisiva.

Trailer Maria Corleone 2a stagione

Questo l’ultimo trailer video rilasciato da Mediaset in Tv.

Cast completo Maria Corleone 2

Ecco chi sono gli attori e le attrici in questa fiction italiana (di fianco il nome del personaggio che interpretano):

Rosa Diletta Rossi , nei panni di Maria Corleone

, nei panni di Maria Corleone Alessandro Fella , ossia Luca il compagno di Maria

, ossia Luca il compagno di Maria Fortunato Cerlino , nella fiction è Don Luciano

, nella fiction è Don Luciano Giuseppe Tantillo , che interpreta Rocco Barresi

, che interpreta Rocco Barresi Aglaia Mora , nei panni di Rosa Corleone

, nei panni di Rosa Corleone Federica De Cola , alias Sandra Corleone

, alias Sandra Corleone Bruno Torrisi , ovvero Corrado Salemi

, ovvero Corrado Salemi Christian Burruano, nei panni di Tony Zerilli

Questi i protagonisti noti al momento, ma non mancheranno nuovi volti e ruoli che arricchiranno ulteriormente la trama, anche se i dettagli sono ancora top secret.

Dove è stata girata la 2a serie?

La nuova location per alcune delle riprese della serie è Focene, in provincia di Roma. Tuttavia molte scene si svolgono ancora tra Milano e la Sicilia. Si tratta di due luoghi che rappresentano simbolicamente il dualismo nella vita di Maria: il mondo della moda e il successo del capoluogo lombardo, e le radici familiari e criminali che la legano alla Sicilia.

Queste in sintesi le anticipazioni e le novità su quando trasmettono Maria Corleone 2. Come avrete capito si preannuncia una stagione ricca di colpi di scena, emozioni e riflessioni profonde sulla famiglia, il potere e le scelte di vita.

