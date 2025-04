Sirens: uscita e cast della serie commedia dark

Sirens Netflix quando esce la serie tv con Julianne Moore. Puntate, trama, attori e 3 ragioni per guardarla.

Sirens è una delle miniserie da guardare assolutamente in streaming su Netflix dal 22 maggio 2025. Si tratta di una commedy con sfumature di umorismo nero, che può vantare un cast di attrici e attori stellari. E’ un titolo che fa divertire e riflettere, ma ci sono anche altri motivi per guardarla. Ne parliamo in questo articolo.

Sirens serie Netflix quante puntate sono

E’ una miniserie in 5 puntate su Netflix, quindi l’ideale per chi cerca una storia coinvolgente da vedere tutta d’un fiato. Perfetta per il binge-watching del weekend o spalmato su un paio di serate libere.

Altre fiction da vedere ora:

Trama: di cosa parla Sirens

Un fine settimana apparentemente glamour, si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia emotivo, dove i rapporti personali e le dinamiche di potere femminile vengono messi a nudo. Devon sospetta che la sorella Simone sia finita in una relazione ambigua con la nuova capa, Michaela Kell. Dietro la patina di lusso e raffinatezza del mondo di Michaela si cela una personalità magnetica e oscura, in grado di manipolare chiunque.

Quando Devon decide di intervenire, non ha idea di quanto la situazione sia già sfuggita di mano… né di quanto potente sia la donna che si trova di fronte. Da qui si sviluppa un dramma sofisticato, ironico e feroce sulle relazioni tossiche, il desiderio e la lotta per il controllo.

Cast completo serie tv Sirens

Ecco gli attori che recitano in questa fiction e il ruolo che interpretano:

Julianne Moore, nei panni di Michaela Kell

nei panni di Michaela Kell Meghann Fahy, nella serie è Devon

nella serie è Devon Milly Alcock, che interpreta Simone

che interpreta Simone Kevin Bacon, vale a dire Peter Kell

vale a dire Peter Kell Glenn Howerton, alias Ethan Corbin III

alias Ethan Corbin III Bill Camp, nella serie interpreta Bruce DeWitt

nella serie interpreta Bruce DeWitt Felix Solis, nei panni di Jose

nei panni di Jose Josh Sagarra, è il personaggio di Raymond.

In conclusione: perché vedere Sirens

Abbiamo visto di cosa parla la fiction, in sintesi ecco 3 buoni motivi per cui vi suggeriamo di vederla:

Cast e recitazione impeccabile dei volti noti del cinema e della TV, come Julianne Moore e gli altri, per un telefilm che non lascia indifferenti. È una miniserie breve e intensa: solo cinque episodi per una storia completa, senza perdite di ritmo. Umorismo nero e critica sociale: offre uno sguardo tagliente e originale su temi come il potere femminile, la disuguaglianza sociale e le relazioni manipolative, con un tocco di ironia che rende la visione ancora più intrigante.

Se dopo Sirens hai voglia di qualcosa di più leggero, scopri i migliori film comici su Netflix per trascorrere una serata all’insegna del divertimento.