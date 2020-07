Il professor Crisanti ai microfoni di SkyTg24 parla del vaccino e cosa dobbiamo aspettarci per l’autunno. Ecco la video intervista

Il professor Andrea Crisanti spiega quali possibili scenari ci potrebbero essere in autunno senza creare eccessivi allarmismi. Tuttavia alla domanda sul vaccino la risposta del professore smentisce i tanti articoli usciti in questi giorni. Ecco cosa ha detto il noto virologo e consulente della procura di Bergamo per il caso di Alzano Lombardo.





“Il governo ha fatto bene a prorogare le misure lo trovo ragionevole” Ha affermato il virologo a cui durante la pandemia in Italia molti hanno attribuito quello che viene definito “Modello Veneto” Modello che invece in Lombardia nessuno è riuscito a replicare nonostante lo sforzo dei sanitari.

L’intervista abbraccia più temi, dal presunto virus serbo che sarebbe più aggressivo agli studi sui vaccini. Al riguardo il professore ha spiegato che affinché un vaccino funzioni occorrono almeno quattro anni o 5 anni

Quindi il professore di fatto smentisce tutti gli articoli entusiastici rispetto agli studi in corso per i vaccini. “Ogni scorciatoia aumenta la possibilità che il vaccino non faccia nulla o che addirittura sia dannoso” Ha detto il professor Crisanti.

Per quanto riguarda una possibile nuova ondata del coronavirus il prossimo autunno a precisa domanda il virologo ha così risposto:” Mi aspetto dei focolai, l’importante è circorscriverli come stiamo facendo adesso, quello che può diventare preoccupante è che la nostra capacità di circoscriverli venga superata dalla loro numerosità”

Insomma il noto virologo in poche parole spiega il suo punto di vista sull’andamento del Covid – 19 oggi e quello dei prossimi mesi senza perdere di vista il pericolo a cui siamo esposti ma alllo stesso senza creare eccessivi allarmismi sulla popolazione come troppo spesso accade.

