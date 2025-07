Bastani sonnati: ricetta del gelato persiano allo zafferano. Un dessert insolito, gourmet e profumato.

Il bastani sonnati è il gelato persiano tradizionale, realizzato con zafferano, acqua di rose e cardamomo, arricchito da pistacchi e talvolta da sottili fili di panna congelata. Questo gelato a base di crema pasticcera, spezie e petali di rose è uno dei dessert iconici in Iran e non può mancare nelle tavole delle grandi occasioni.

Amatissimo anche in città come Parigi, Londra e Los Angeles, dove ha conquistato il pubblico gourmet per il suo sapore unico e la texture cremosa e vellutata. Il bastani sonnati si può preparare anche a casa, con o senza gelatiera, adattando qualche piccola variante rispetto alla preparazione artigianale.

Tempi di preparazione e raffreddamento

Preparazione: circa 40 minuti

Cottura 15 minuti

Raffreddamento e congelamento: 4-5 ore

Totale: circa 5-6 ore

Ingredienti per circa 6 porzioni

500 ml di latte intero

250 ml di panna fresca

150 g di zucchero

4 tuorli d’uovo

½ cucchiaino di pistilli di zafferano

1 cucchiaio di acqua calda (per sciogliere lo zafferano)

1 cucchiaio di acqua di rose

½ cucchiaino di cardamomo in polvere

50 g di pistacchi non salati, tritati grossolanamente

panna montata (facoltativa)

Come fare il bastani sonnati gelato persiano allo zafferano

1

Mettete i pistilli di zafferano in ammollo in 1 cucchiaio di acqua calda per almeno 10 minuti.

2

Preparate la base. Scaldate latte e panna in un pentolino senza portare a ebollizione. In una ciotola, montate i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro. Versate a filo il latte caldo sul composto di uova, mescolando continuamente.

3

Rimettete sul fuoco basso, mescolando, fino a leggera densità (non deve bollire). Togliete dal fuoco e aggiungete lo zafferano sciolto, acqua di rose e cardamomo.

4

Fate raffreddare completamente, poi versate nella gelatiera e mantecate secondo istruzioni. Se non avete la gelatiera, trasferite il gelato allo zafferano in un contenitore basso, mettete in freezer e mescolate ogni 30-45 minuti durante il congelamento per rompere i cristalli di ghiaccio.

5

Disponete il bastani sonnati nelle coppe, e prima di servire decorate il gelato persiano con i pistacchi.

Consigli e varianti

Nella ricetta originale del gelato persiano per la decorazione si usano foglie sottili di panna congelata, difficili da replicare in casa perché richiedono tecniche artigianali.

Potete omettere questo passaggio oppure aggiungere un po’ di panna montata fresca alla crema del gelato per richiamare la tradizione.

Usate solo acqua di petali di rose alimentare. La trovate nei negozi etnici, ma anche online (vedi anche la nostra guida su come preparare e usare l’acqua di rose alimentare).

ll bastani sonnati è considerato un simbolo della cucina persiana, con radici antiche. Il suo sapore raffinato nasce dall’equilibrio tra zafferano, rose e pistacchio, tre ingredienti chiave della tradizione dolciaria iraniana.

Se volete scoprire altre ricette internazionali e dolci estivi, date uno sguardo alla ricetta del Dondurma, il famoso gelato turco elastico e cremoso, e alle altre ricette di dolci fatti in casa semplici o particolari come il gelato di avocado da fare senza gelatiera.