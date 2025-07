Tartare di tonno e avocado – Ricetta elegante

Cruda ma raffinata, fresca ma cremosa: la tartare di tonno e avocado è un antipasto freddo semplice da preparare ma d’effetto. Si presenta come un piccolo cilindro multistrato: sotto l’avocado preparato a crema o a cubetti/fettine sottili, sopra il tonno rosso crudo tagliato a cubetti e insaporito con lime, olio e sesamo. In accompagnamento: crostini grigliati, per un tocco croccante.

la tartare di tonno e avocado è una ricetta ideale per chi ama mangiare pesce crudo e apprezza l’eleganza di un piatto ben presentato. Perfetto per aprire una cena estiva o per preparare un antipasto elegante e veloce, richiede pochi ingredienti ma molta precisione.

Tartare di tonno e avocado Ricetta

Tempo di preparazione 25 minuti

Ingredienti per 2 persone

1 avocado maturo

Succo di ½ lime

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Facoltativo: prezzemolo o coriandolo fresco tritato

200 g di tonno rosso fresco abbattuto (idoneo al consumo crudo)

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Succo di ½ lime

1 cucchiaino di salsa di soia (facoltativa)

Semi di sesamo bianchi e neri q.b.

Pepe nero macinato fresco

Foglioline di coriandolo o prezzemolo per decorare

4 fette di pane tipo baguette o rustico

1 cucchiaino di olio per grigliare le fette

Come fare la tartare di tonno e avocado

Tutte le fasi della ricetta sono pensate per accompagnarvi passo dopo passo nella preparazione. Seguitele con attenzione per ottenere un risultato perfetto.

Comprate il tonno già abbattuto, come quello che viene usato per il sushi. Sciacquatelo delicatamente, asciugatelo con carta assorbente e tagliatelo a cubetti piccoli e regolari. Conditelo con olio, lime, salsa di soia (facoltativa), pepe e semi di sesamo. Copritelo con pellicola e lasciatelo insaporire in frigorifero per 15-20 minuti.

Tagliate l’avocado a cubetti o, per fare una base più cremosa, schiacciate la polpa con una forchetta. Condite con lime, olio, sale, pepe e coriandolo fresco a piacere.

Usate un coppa pasta cilindrico per assemblare il tutto: uno strato di avocado, uno strato di tonno. Premete leggermente e sfilate lo stampo. Decorate con foglioline verdi, scorza di lime o una spolverata di sesamo.

Tagliate il pane a fette spesse, spennellatelo con poco olio e grigliatelo su una bistecchiera o padella per 1-2 minuti per lato.

Servite la tartare di tonno e avocado insieme alle fette di pane abbrustolito

Consigli e conservazione

La tartare di tonno e avocado va consumata subito, si conserva in frigo per un massimo di 3-4 ore, coperta con pellicola.

Per quanto riguarda le parti del tonno da usare per fare questa pietanza, scegliete quelle più morbide come: il filetto centrale, il lombo o il tarantello.

Non usate mai tonno fresco non abbattuto. Il tonno in scatola non è adatto per fare la tartare

Per approfondire leggi la guida completa: Pesce crudo, le precauzioni da prendere in casa

Se non avete lo stampo o un coppa pasta potete preparare la tartare di tonno con avocado in un ciotola capiente e servirla in un vassoio

Cos’è la tartare di tonno. Origini

Per comprendere meglio questa ricetta, bisogna partire dalle origini e dal significato di questo tipo di preparazione:

La tartare nasce come evoluzione della tradizionale “steak tartare”, un piatto francese a base di carne cruda tritata, molto popolare nella regione della Normandia.

Con il tempo, questa tecnica culinaria è stata adattata al pesce, soprattutto nelle regioni costiere del Mediterraneo, come la Liguria, dove il tonno rosso fresco ha trovato il suo miglior interprete. Oggi questa ricetta a base di tonno crudo è apprezzata in tutto il mondo e viene servita come un antipasto fresco, raffinato e gourmet.

Qual è il periodo migliore per comprare il tonno fresco

Il tonno rosso è reperibile tutto l’anno, ma per garantire la sostenibilità è importante rispettare i periodi di divieto di pesca, che generalmente cadono durante i mesi di riproduzione, da giugno a luglio nel Mediterraneo.

Per una tartare fresca e responsabile, è consigliabile acquistare il tonno pescato da fornitori e pescherie certificate fuori da questo periodo.

La tartare di tonno e avocado è uno dei modi migliori per valorizzare il pesce crudo. Pochi ingredienti, tutti ben trattati, possono dare vita a un piatto fresco e sofisticato. Servitelo con cura e attenzione ai dettagli, perché anche una ricetta semplice può diventare elegante se ben fatta.

