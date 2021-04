Con Ibrahimovic ancora una volta assente, la squadra rossonera viene battuta nettamente dalla Lazio all’Olimpico

Lazio-Milan 3-0, 33esima giornata di Serie A – Nell’ultimo posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A il Milan crolla all’Olimpico contro la Lazio (3-0) e si ritrova in una situazione di classifica molto problematica. Staccato dall’Atalanta, raggiunto anche da Napoli e Juventus.

Milan in difficoltà

La squadra di Stefano Pioli si presenta all’Olimpico per giocare contro la Lazio ancora una volta senza Ibrahimovic. Problemi al polpaccio per lo svedese che per altro ieri è stato raggiunto da un’altra pessima notizia. La UEFA sta indagando su alcuni suoi investimenti in una società che opera nel settore delle scommesse sportive, qualcosa che i regolamenti del calcio vietano a qualsiasi tesserato in attività.

Senza Ibrahimovic e con un Mandzukic in campo in precarie condizioni al posto di un Rafael Leão che fino a oggi non ha mai convinto, il Milan va in grande difficoltà. Lazio subito in gol con Correa, un secondo gol viene annullato per fuorigioco. Nel secondo tempo la squadra rossonera crolla: subisce il raddoppio su un’azione molto contestata per un fallo non fischiato ai danni di Calhanoglu (ancora Correa in gol) e poi incassa anche il terzo gol, segnato allo scadere da Immobile.

Si può discutere sull’episodio del raddoppio della Lazio: ma di fatto è stata una delle partite peggiori della stagione per il Milan che ora si ritrova in grande difficoltà nella corsa per le tre posizioni ancora da assegnare alla Champions League. Una squadra anni luce lontana da quella che lo scorso anno aveva iniziato uno splendido percorso di imbattibilità che oggi sembra solo un lontano ricordo.

Lazio-Milan in sintesi

02’ – 1-0, Lazio subito in gol con Correa, abile a sfruttare un pallone gestito malissimo da Bennacer

05’ – Immobile sfiora il raddoppio, sulla conclusione a botta sicura Donnarumma compie uno dei suoi miracoli

12’ – Ancora Correa pericolosissimo con un gran tiro da ottima posizione che finisce alto sulla traversa

45’ – Gol annullato alla Lazio, fuorigioco di Lazzari che concretizza un contropiede micidiale su un’altra palla persa del Milan

51’ – 2-0 della Lazio con Correa che scarta nettamente Tomori e insacca. Ma sull’azione un fallo non concesso al Milan per una carica su Calhanoglu

56’ – Altro miracolo di Donnarumma che manda in angolo una gran conclusione di Immobile

80’ – Milan ormai in bambola. Immobile prende anche un palo con un delizioso pallonetto che sorprende Donnarumma fuori dai pali

87’ – 3-0, Immobile insacca su appoggio di Lazzari. Partita definitivamente chiusa

Il Tabellino

LAZIO-MILAN 3-0

02’ Correa, 51’ Corra, 87’ Immobile

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (88′ Cataldi), Luis Alberto (88′ Akpa Akpro), Lulic (68′ Fares); J.Correa (76′ Andreas Pereira), Immobile (88′ Muriqi). All. Simone Inzaghi

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria (70′ Dalot), Kjaer (73′ Romagnoli), Tomori, Theo Hernández; Bennacer (70′ Tonali), Kessié; Saelemaekers (63′ Brahim Díaz), Çalhanoglu, Rebic; Mandzukic (63′ Leão). All. Stefano Pioli

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 19’ Acerbi, 57’ Milinkovic-Savic

Il commento a fine partita di Pioli e Bennacer