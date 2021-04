Juve-Parma 3-1, partita della 32esima giornata di serie A. I bianconeri rimontano con i difensori “bomber”: doppietta per Alex Sandro e primo gol in campionato per de Ligt

Juventus-Parma 3-1 – Il gol di Brugman fa vedere i fantasmi alla Juve che, per quasi venti minuti, rivive i frequenti incubi dell’ultima parte di serie A. A cavallo fra i due tempi, però, la doppietta di Alex Sandro fa risorgere i bianconeri che, con questa vittoria, salgono al terzo posto (in attesa dell’Atalanta domani) e si portano a -1 dal Milan.

In una gara in cui Cristiano Ronaldo non è il solito alieno (un rendimento sottotono che, purtroppo per la Juve, dura da un po’ di partite), per i bianconeri diventa il match delle “prime volte“. sì, perché sia Alex Sandro che Matthijs de Ligt, suo il gol del 3-1, fin qui non avevano mai segnato in campionato.

È la notte, allora, degli uomini che non ti aspetti, dei difensori goleador, ma anche di un Paulo Dybala che, pur senza trovare la via della rete, gioca una partita di “Joya e garra“, con lampi di classe abbinati a importanti rincorse all’indietro.

Quella dell’argentino – oggi – è pura grinta, una voglia di riprendersi il posto da titolare e dimostrare di poter essere l’uomo attorno a cui costruire la squadra del futuro. Un atteggiamento che, di certo, non può che far sorridere Andrea Pirlo. Perché servirà la migliore “Joya” per portare la Juve nei primi quattro posti.

Juve-Parma primo tempo

Avvio di primo tempo avvolgente della Juve che spinge sulle fasce e schiaccia il Parma nella sua area. Bianconeri pericolosi soprattutto col duetto fra le due stelle davanti: dagli sviluppi da corner, Dybala manda fuori giri un difensore e imbuca per Cristiano Ronaldo. Da due passi, il portoghese colpisce di prima, ma sul tentativo è super Colombi a deviare.

La reazione del Parma non si fa attendere. Ancora da calcio d’angolo, Pellè si libera di de Ligt e manda fuori di poco di testa. A sorpresa, proprio i ducali passano in vantaggio. Gervinho si conquista una punizione dal limite, con Brugman che va sul pallone. L’ex Pescara pesca una traiettoria insidiosissima, forte e angolata: Buffon immobile ed è 0-1. Nell’occasione, Ronaldo non salta in barriera e il tiro passa proprio sopra la sua testa. Altro errore di posizionamento del portoghese dopo quello visto contro il Porto.

A testa bassa, la Juve va alla ricerca del pareggio prima del duplice fischio. La prima chance passa dai piedi di Dybala che, dai 25 metri, fa partire un violento mancino, alto non di molto. Al 35′, altra occasione con Bonucci che gira di testa un cross di Alex Sandro: il suo tentativo si perde fuori di pochi centimetri.

Pericoloso di nuovo Dybala che salta un uomo e mette in mezzo. CR7 non ci arriva per un soffio, ma alle sue spalle raccoglie Cuadrado: il tiro a botta sicura del colombiano viene deviato in corner. Proprio dal calcio d’angolo, la Juve trova il pareggio. Torre di de Ligt a centro area per Alex Sandro che stoppa e fulmina Colombi con un gran mancino. Il gol chiude il primo tempo: le squadre vanno all’intervallo sull’1-1.

Juventus-Parma secondo tempo

Secondo tempo di Juventus-Parma e secondo gol di Alex Sandro. Da destra, Cuadrado crossa di prima verso Dybala che non arriva sul pallone. Alle sue spalle, però, sbuca il brasiliano che, solissimo, batte di nuovo Colombi di testa. È 2-1 e il miglior inizio possibile di ripresa per i bianconeri.

Al 60′, brutta palla persa da Arthur che lancia in contropiede il Parma, chiuso in angolo. Dal successivo corner, è proprio l’ex Barcellona a respingere sulla linea il tentativo di Grassi, a Buffon battuto: si riscatta così subito il brasiliano.

È la serata dei gol da piazzato e la Juve segna il 3-1 di nuovo da angolo. Alla battuta va Cuadrado che pennella il pallone sulla testa di de Ligt: l’olandese anticipa sul primo palo e spedisce alle spalle di Colombi per la sua prima rete in campionato.

Juventus in scioltezza dopo il doppio vantaggio, con Dybala sempre al centro delle trame bianconere. Imbeccato da Kulusevski, la Joya – defilato sulla destra – cerca il poker: Colombi è reattivo e respinge di piedi. A dieci minuti dal termine, Parma di nuovo pericoloso, sempre da angolo. Tutto solo al centro dell’area, Bani colpisce di testa, ma il tentativo – per fortuna della Juve – si perde alto. Finisce qui, con la Juve che batte 3-1 il Parma grazie ai gol dei suoi difensori… bomber per una notte.

Juve-Parma voti e pagelle

Ritmi blandi per la Juve che, scrollatasi di dosso lo spavento per il gol di Brugman, si limita a punire le sbavature difensive del Parma e a gestire il vantaggio nel secondo tempo. Il migliore, ovviamente, non può che essere Alex Sandro: prima doppietta in carriera per il brasiliano che si regala una notte da sogno e porta alla vittoria i bianconeri. Tutti i voti di Juve-Parma:

Buffon 6, Danilo 6, Bonucci 6, de Ligt 7, Alex Sandro 7,5, Cuadrado 6,5 (dal 73′, Kulusevski 6) Arthur 5,5 (dall’86’, Bernardeschi sv), Bentancur 6 (dal 73′, Rabiot 6), McKennie 5,5 (dal 73′, Ramsey 6), Dybala 6,5 (dall’84’, Morata sv), Ronaldo 5,5. All. Pirlo 6.

Con questo successo, la Juve sale a 65 punti in classifica e, in attesa della gara dell’Atalanta (impegnata domani contro la Roma), si porta a -1 dal Milan secondo. Dopo il naufragio della Superlega, entrare nell’Europa che conta diventa più importante che mai. E nessuna squadra, Inter a parte, può dirsi al sicuro. Il futuro della Juventus, ma anche di Pirlo, passa dalla prossima Champions League.