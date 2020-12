Partite di oggi in Tv. Europa League arriva al suo turno decisivo, il quinto della fase a gironi. Milan, Napoli e Roma si giocano la qualificazione. Ecco le partite in programma stasera.

Europa League, partite in TV – Torna in campo l’Europa League con il quinto turno della fase a gironi che vedrà nuovamente in campo Milan, Napoli e Roma alle prese con partite decisive per l’accesso alla seconda fase della competizione. In chiaro (su TV8), alle ore 21, la sfida tra il Napoli e l’AZ di Alkmar: si gioca in Olanda e la squadra partenopea deve “vendicare” la sconfitta della gara d’andata.

Europa League, programma partite TV completo

Questo il palinsesto completo delle partite di Europa League in programma stasera.

Ore 18.55

Milan-Celtic (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Lask-Tottenham (Sky Sport 253)

Lille-Sparta Praga (Sky Sport 254)

Ore 20.55

AZ-Napoli (TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Roma-Young Boys (Sky Sport Arena e Sky Sport 253)

Arsenal-Rapid Vienna (Sky Sport Football e Sky Sport 252)

Real Sociedad-Rijeka (Sky Sport 255)

Europa League: partita Milan-Celtic

Situazione incertissima quella nel gruppo H, il girone del Milan, dove tutte le squadre, anche il Celtic Glasgow ultimo in classifica con un solo punto in quattro partite, hanno ancora almeno una possibilità aritmetica di qualificarsi alla fase successiva. Per il Milan, secondo con sette punti, è obbligatoria la vittoria, anche dopo il pareggio esterno in Francia contro il Lille. Un successo diventa fondamentale, indipendentemente dal risultato dell’altra partita in programma a Lille tra i francesi e lo Sparta Praga. Il Milan deve vincere consapevole che sarà poi necessario giocarsi il tutto per tutto nell’ultima gara del gruppo in programma a Praga.

Con Ibrahimovic ancora assente a causa dell’infortunio muscolare rimediato dieci giorni fa in campionato nella vittoria di Napoli. Il Celtic sta vivendo un momento di grande difficoltà e dopo la sconfitta in casa nel derby contro i Rangers ha conquistato una sola vittoria in un mese. Al momento è secondo nella Premiership scozzese con 11 punti da recuperare sui Rangers ed è reduce da un pareggio esterno (2-2) contro l’Hibernians.

Europa League: partita AZ-Napoli

Il Napoli ha ancora una memoria molto fresca della brutta e sfortunata sconfitta subita in casa all’esordio in Europa League contro gli olandesi, formazione incostante ma difficilissima da affrontare per la sua aggressività tattica. La netta vittoria in campionato per quattro a zero contro la Roma ha sicuramente dato molta consapevolezza alla squadra di Gennaro Gattuso che, tuttavia, deve ancora conquistare la matematica certezza dell’accesso al turno successivo in Europa. Una vittoria non solo porterebbe certamente il Napoli alla fase successiva ma di fatto eliminerebbe l’AZ consentendo poi agli azzurri di giocarsi il primo posto del girone nella partita decisiva, in casa, contro la Real Sociedad di San Sebastian.

AZ Alkmaar che è reduce da quattro vittorie consecutive in Eredivise ed è al settimo posto nel campionato olandese dopo un avvio non facile: ultimo successo in trasferta, sul campo dell’Heracles, 1-2 con rigore di Koopmeinsers e rete del raddoppio di Boadu.

Europa League partita Roma-Young Boys

La Roma è l’unica squadra italiana già certa dell’accesso alla seconda fase, forte delle due vittorie sui rumeni del Cluj, ma la partita contro lo Young Boys di Berna diventa decisivo a questo punto per ipotecare il primo posto nel girone. Roma che in Svizzera ha ottenuto una sofferta ma importantissima vittoria, 1-2. Young Boys imbattuto e al vertice del campionato nazionale svizzero dopo la netta vittoria esterna sul campo del Losanna (0-3), con gol di Lefort, Nsame e dell’interessantissimo talento Mambimbi, 19 anni, svizzero di origine congolese che interessa a molte società europee. Anche italiane.

