Champions League seconda giornata, dove vedere tutte le partite di oggi in Tv, streaming e gratis. In campo quattro squadre Italiane. Ecco le partite in programma oggi e domani

Champions, dove vedere le partite di oggi e a che ora – Sono quattro le squadre italiane che tornano in campo per il per il secondo turno della fase a gironi di Champions League: Juventus, Inter, Lazio e Atalanta. Il match più atteso è a Torino tra Juventus e Barcellona. Vista l’importanza della gara, la partita verrà trasmessa in chiaro, in diretta televisiva e sarà pertanto visibile anche gratis.

Di seguito il calendario, a che ora giocano e dove vedere tutte le partite Champions League in Tv e streaming in programma per questa settimana.



Partite Champions League in TV seconda giornata

Come per la prima giornata di Champions League tutte le partite in programma, tutte quante, anche quelle dei gironi che non coinvolgono le squadre italiane, saranno in diretta sulla piattaforma digitale di SKY, in TV e in streaming sull’applicazione SKY Go.

Due partite in programma oggi: apre l’Inter in Ucraina alle ore 19, allo stadio Olimpinskyi di Kiev, lo stesso dove martedì scorso ha vinto la Juventus contro la Dinamo contro lo Shakhtar Donetsk. A seguire l’esordio casalingo dell’Atalanta nel suo stadio di Bergamo che per la prima volta, dopo l’esilio dell’anno scorso a San Siro, vivrà l’emozione di una partita di Champions League contro gli olandesi dell’Ajax: calcio d’inizio alle 21.00.

Due partite anche mercoledì, entrambe alle ore 21 Lazio ospite del Club Brugge e Juventus che ospita il Barcellona nella partitissima di questo turno con diretta su Canale 5.

Questo il palinsesto delle partite:

Martedì 27 ottobre

Ore 18.55, Shakhtar Donetsk-Inter – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Ore 21.00, Atalanta-Ajax – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Mercoledì 28 ottobre

Ore 21.00, Club Brugge-Lazio – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Ore 21.00, Juventus-Barcellona – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

