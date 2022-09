Chiusura scuole per le elezioni 2022. Quando riaprono

Chiusura scuola per seggio elettorale 2022. Quanti giorni chiudono le scuole per le votazioni in Italia.

Chiusura scuola per elezioni 25 settembre 2022. Il nuovo anno scolastico è appena iniziato (o sta per farlo) in tutte le regioni italiane. Tuttavia le lezioni si fermeranno quasi subito per un paio di giorni nell’ultimo fine settimana di settembre. Il motivo? Consentire lo svolgimento del voto nelle scuole adibite a seggi elettorali.

Ecco allora quando resterà chiusa la scuola per le elezioni, secondo le indicazioni fornite dal Miur.

VEDI ANCHE: SCONTI ELEZIONI TRENITALIA E ITALO

Chiusura scuole elezioni 2022, per quanti giorni?

Domenica 25 settembre 2022 si vota dalle ore 7:00 alle 23:00, per rinnovare i rappresentati di Camera e Senato della Repubblica. Tuttavia le scuole, che in queste occasioni diventano i seggi in cui recarsi per votare, devono essere preparate in anticipo. Senza dimenticare il tempo necessario per le operazioni di spoglio successive alla chiusura delle votazioni.

In altre parole le lezioni non si svolgeranno sia il giorno precedente che quello successivo alla consultazione elettorale. Questo anche per consentire alle scuole un’adeguata sanificazione dopo la tornata. Nel dettaglio, come specifica il Ministero dell’Intero nella circolare n. 44428 gli istituti scolastici saranno chiusi dal pomeriggio di venerdì 23 settembre fino a lunedì 26 settembre 2022 compreso. In totale quindi sono 3 e mezzo i giorni interessati, ma di fatto solo 2 quelli in cui non si svolgono le lezioni. Visto che venerdì mattina ci saranno regolarmente, mentre la domenica è un giorno festivo.

VEDI ANCHE: CHI SONO I LEADER POLITICI ITALIANI ALLE ELEZIONI

Quando si torna a scuola dopo le elezioni

Quindi per chi si stesse chiedendo quando ricominciano le scuole dopo le elezioni, la risposta è da martedì 27 settembre 2022. Ovvero 2 giorni dopo il voto, stando alle indicazioni fornite dal Ministero.

Questo tranne nei casi in cui ci siano delle diverse intese a livello locale. Ad esempio nelle zone dove lo scrutinio si prolungherà i locali scolastici potrebbero restare a disposizione anche nella giornata di martedì 27 settembre e, solo in questo caso, gli alunni tornerebbero a scuola a partire da mercoledì 28 settembre. Ma in linea generale la ripresa dell’attività didattica per tutte le scuole di ogni ordine è grado è prevista il 27.

Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Chiusura scuola per votazioni settembre 2022

Insomma, come abbiamo visto le scuole praticamente in tutta Italia saranno sono le sede dei seggi elettorali, da venerdì 23 a lunedì 27 settembre. Il voto nazionale in cui competono tutti i partiti coinvolge l’intero paese, a differenza di quanto accade durante quelle amministrative locali. In quel caso solo nei comuni o nelle regioni interessate c’è lo stop alle attività didattiche.

Quest’anno insolitamente il voto arriva a fine settembre e questo costringe le istituzioni scolastiche a fermarsi dopo pochi giorni dall’inizio dell’anno. In ogni caso come visto dovrebbero essere solo 2 i giorni di lezione persi, salvo casi eccezionali. Queste in sintesi tutte le informazioni sulla chiusura delle scuole per le elezioni 2022 in Italia.

VEDI ANCHE: