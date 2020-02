Meghan Markle e il principe Harry sorridenti e felici a San Valentino erano insieme A dimostrarlo è chi ha le foto esclusive. Le ultime news su Harry e Meghan

Chi ha scritto che Harry ha lasciato sola Meghan Markle il giorno di San Valentino, non ha letto prima i giornali scandalistici inglesi oppure voleva fare un titolo da gossip acchiappa click. I Sussex il giorno di San Valentino erano insieme in Canada e a testimoniarlo è il Daily Mail con le foto esclusive del principe Harry e Meghan Markle. Ecco le ultimissime sulla coppia.

Harry Meghan ultime news

Dopo essere stato una delle principali cause dell’allontanamento dei duchi di Sussex dalla famiglia reale, il Daily Mail non ha intenzione di farsi scappare la gallina dalle uova d’oro del gossip del momento: Harry e Meghan. La testata inglese ha pagato in esclusiva le immagini scattate ai Sussex e vendute dall’agenzia Backgrid. Ma cosa fanno Meghan Markle ed Harry in queste foto?

I duchi di Sussex sono stati fotografati il giorno di San Valentino mentre scendevano da un volo di linea diretto in Canada e proveniente dagli Stati Uniti

Le foto pubblicate sul Daily Mail mostravano la coppia reale che sorridementre scende le scale dell’aereo con tanto di bagagli.

Meghan elegantissima come sempre, era vestita con una camicia blu a strisce abbinati a jeans attillati neri, scarpe con tacco e borsa da viaggio di Prada.

Stile casual anche per il principe Henry vestito con maglione grigio, jeans e un cappellino da baseball.

Si tratta delle prime foto ufficiali della coppia dopo aver abbandonato i doveri reali. Naturalmente chi vuole vedere le immagini, deve andare sul mail online visto che parliamo di esclusiva.

Tuttavia i media inglesi scrivono che Meghan e Harry sembravano molto felici rilassati e sorridenti ma senza il loro bambino, che sembra abbiano lasciato nella loro attuale residenza in Canada.

La coppia si sarebbe recata negli Usa alla Stanford University con lo scopo di continuare a sviluppare relazioni per la loro organizziazione di beneficenza.

Quando Harry e Meghan torneranno in Inghilterra

A Marzo i Sussex saranno in Uk contrariamente a quanto si legge sugli articoli pubblicati da alcune testate di gossip I duchi di Sussex secondo quanto comunicato da fonti reali, devono essere presenti insieme a tutta la famiglia all’abbazia di Westminster per il tradizionale evento del 9 marzo Commonwealth Service

Questo potrebbe essere l’ultimo impegno reale dei Sussex, ma in quella circostanza Harry incontrerà suo fratello William e sua cognata Kate oltre tutti i membri senior della Royal Family.

Ecco queste sono le ultime news su Harry e Meghan, quelle vere..

