Quanti articoli scrive al giorno il Daily Mail su Harry e Meghan anche senza notizie nuove? Ora spunta anche l’intervista esclusiva. C’è da crederci? Non proprio, ecco la verità.

Il Mail online in soli due giorni ha scritto più di 20 articoli su Harry e Meghan, ma da dove arrivano le news? Alcune come ben sappiamo sono inventate, altre sono fatti come le immagini che di Meghan in Canada che non dovevano essere pubblicate, e altre secondo la testata britannica sono loro esclusive.

Eppure molti inglesi sanno che il Daily è una delle peggiori testate che ci siano, non a caso alcuni l’hanno definita DailyHate a causa anche di tutti gli articoli scritti su Meghan Markle prima e dopo le nozze con il principe Henry.

La domanda è sono vere queste notizie? Vediamo

Harry Meghan e le news del Daily Mail

L’ultima notizia su Meghan Markle riportata dal Mail online nel pomeriggio, parla di un’intervista esclusiva che la duchessa di Sussex sarebbe pronta a concedere alla la conduttrice televisiva americana Ellen DeGeneres. La notizia è già stata smentita dagli altri media inglesi.



Le altre news riportate dal Daily come quella che William e Kate Middleton non si sono ancora ripresi dall’addio di Harry e Meghan, non hanno una fonte certa. Si citano esperti reali senza dire chi siano. Pertanto anche questa potrebbe anche essere inventata come tante storie raccontate da una delle peggiori testate britanniche.

Quindi sono vere o no le news del Daily su Harry e Meghan? La verità sta nel mezzo. Se racconti un fatto accaduto allora la notizia è credibile, se continui a parlare male della moglie di Harry perchè sai che fai soldi con i click e usi il padre (parliamo della Meghan Markle), per continuare a buttare veleno allora non sei neanche un giornale.

Ora appurato che il Daily ha scritto tante menzogne per fini di lucro su Meghan, (motivo per cui c’è una causa legale fra la Markle e il gruppo editoriale) la verità è una, tutti vorrebbero avere notizie di Harry e Meghan, ma la realtà è che non ci sono ultime news e non ci saranno fino a quando i duchi di Sussex lo vorranno. A parte foto scattate senza che i due lo sappiano, con tanto di violazione della privacy. Però, da quanto riportato da il Guardian, sembra che in Canada Henry sua moglie e suo figlio saranno più protetti.

Il resto chimatelo pure gossip ma sempre di ipotesi o di notizie fake si parla. Purtroppo sono le stesse notizie che alcuni siti in Italia hanno riportato..

