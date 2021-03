L’intervista rilasciata dal principe Harry e sua moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey divide la Gran Bretagna e diventa una questione politica. Ecco cosa succede in Uk dopo le dichiarazioni di Meghan e Harry.

Harry Meghan non accusano la regina ma accusano l’istituzione reale di razzismo. Questo è successo durante la tanto attesa intervista andata in onda ieri sera negli Usa. Le parole dette dai Sussex non lasciano indifferenti i media più importanti della Gran Bretagna, ad esempio la BBC o il Guardian, che da tempo scrive di di razzismo nei confronti di Meghan Markle.

Qundi la monarchia e i suoi membri compresa Kate Middleton, da queste dichiarazioni escono inevitabilmente indeboliti e sconfitti agli occhi del popolo inglese, e in tutto il mondo. Vediamo perché e cosa dicono i media inglesi.

Harry e Meghan che fine farà la monarchia.

L’Inghilterra si è svegliata con i giornali che parlano dei Sussex, ma anche dell’istituzione monarchica e del suo futuro a tal punto che il Guardian ha aperto un live con gli aggiornamenti sulle dichiarazioni dopo l’intervista che il principe Harry e Meghan hanno rilasciato alla celebre conduttrice Oprah Winfrey. Le dichiarazione di Meghan Markle fanno dicutere sul ruolo della monarchia in Uk. e del suo futuro. Il gruppo politico Republic ha così commentato la vicenda ”

” Per il bene della Gran Bretagna o per il bene dei giovani reali, questa orrenda istituzione deve sparire.

la monarchia è marcia fino al midollo e non riflette i valori britannici. “La maggior parte delle persone nel Regno Unito non pensa ai reali, semplicemente non sono interessati. La monarchia è tollerata a causa di un’immagine gestita con cura ma disonesta che si è stata creata negli ultimi decenni.

“La Gran Bretagna è meglio di così. Ci meritiamo di meglio. La monarchia farà sempre parte della nostra storia. Ma non deve far parte del nostro futuro. “

Questa è una delle tante dichiarazioni ma probabilmente la più vera quella che mostra che buona parte degli inglesi come abbiamo spiegato più volte, non nutre alcun intereesse per i reali anzi li tollera.

A favore di Meghan Markle anche il ministro Vicky Ford che ha dichiarato alla BBC Nella nostra società non c’è posto per il razzismo”

E nonostante Meghan Markle abbia affermato che la Regina Elisabetta ha mostrato simpatia nei suoi confronti, allo stesso tempo ha smentito certe dichiarazioni di stampa che riguardavano il suo rapporto con Kate Middleton, personaggio molto amato dal gossip e dai reali.

Ora dopo queste dichiarazioni cosa succede aalla monarchia? Lo vedremo a breve ma Elisabetta II potrebbe essere l’ultima regina inglese. E’ solo una questione di tempo.

