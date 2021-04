Fedez, Ferragni il vaccino della nonna e il post della blogger. La soap opera dei Ferragnez questa volta viene smentita da ATS Milano. Ecco la verità sulle ultime news Fedez Ferragni

Fedez Ferragni – La regione Lombardia ha subito dei ritarti nella campagna di vaccinazione degli Over 80 e questo è noto. Tra le tante signore non vaccinate fino a ieri c’èra la nonna del cantante Fedez marito di Chiara Ferragni.

Da oggi però la Lombardia ha un nuovo sistema di prenotazione dei vaccini creato da Poste Italiane. Nel frattempo la blogger Chiara Ferragni ha scritto un post contro la lentezza delle vaccinazioni. Cosa che peraltro succede in tutta italia vista la carenza dei vaccini Covid. Comunque, tornando ai Ferragnez ora la nonna è stata chiamata. Quindi perché la Ferragni non dice tutta la verità? Scopriamo grazie all’articolo pubblicato da Rai News perché la nonna di Fedez non era stata chiamata prima.

Ferragni instagram e il post contro la regione Lombardia

La blogger italiana oramai diventata miliardaria grazie al suo seguito sui social, ha scritto un post in cui accusava la regione per i ritardi sulla vaccinazione agli over 80 il giorno dopo la nonna di suo marito Fedez (la cui canzone di Sanremo è tra le più ascoltate ), ha ricevuto la chiamata per l’inoculazione.

A seguire sempre la Ferragni scrive un nuovo post in cui dichiara che ” un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana chiedendo. “Lei è la nonna di Fedez? Allora alle 12 può venire a fare il vaccino”

Questa è la versione di Chiara Ferragni, versione ripresa da una serie di quotidiani che hanno tutto l’interesse a scrivere articoli di gossip o a parlare sempre in chiave negativa della regione governata da Attilio Fontana. Ma è bene chiarire che la Lombardia è il territorio dove sono stati fatti più vaccini in Italia, basta andare sul sito del governo per controllare i dati.

Cosa ha detto ATS Milano dopo il post della Ferragni

La nonna di Fedez non era stata chiamata in quanto il modulo di richiesta era sbagliato. Ecco di seguito cosa ha scritto Rai News.

Quindi, le polemiche della Ferragni se le porta via il vento, mentre la Rai è un servizio pubblico che deve raccontare la verità senza prese di posizioni a differenza di tanti altri programmi Tv o giornali e siti web.