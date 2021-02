Nuovo governo Draghi data partenza e durata. Dai vaccini alla scuola, fino a lavoro, ristori, pensioni e riforme. Ecco il programma del nuovo governo.

Nuovo governo – Vaccini, scuole, ministri, lavoro, ristori, pensioni tanti i problemi in Italia da affrontare subito. Ma quando parte il nuovo governo Draghi e soprattutto quanto dura?

Proviamo a capirlo in questo articolo sulla base delle ultime news. Intanto programma del nuovo governo è già stato delineato durante gli incontri con i partiti.

Governo Draghi quando inizia

Le consultazioni del premier incaricato sono già ad un livello avanzato e la formazione di un esecutivo è sempre più vicina. Tuttavia non è ancora certo quando parte il nuovo governo, il motivo è che alcuni partiti stanno ragionando su come comportarsi.

Quindi i ritardi sono dovuti ad esempio al Movimento 5 Stelle, che ha deciso di chiedere su Rousseau un parere agli iscritti, per l’ingresso nell’esecutivo. Anche la Lega sta riflettendo, per l’ingresso nel governo, a cui Salvini ha dato disponibilità. Per farlo bisognerebbe accettare un governo di stampo europeista e il possibile mancato rinnovo di misure care al carroccio come quota 100.

Poi c’è da definire se la squadra di governo sarà composta da tecnici o da politici, probabile che si scelga per uno schema misto. In ogni caso i leader di partito dovrebbero restare fuori dalla compagine di governo, in base alle intenzioni di Draghi.

In ogni caso, stando alle ultime notizie entro venerdì si dovrebbe arrivare al giuramento e alla fiducia al governo.

Governo Draghi durata

Oltre alla data di inizio, l’altra questione importante è capire quanto dura questo governo. In base a quanto riporta ilsole24ore nessun nuovo esecutivo può avere incorporata una scadenza diversa da quella di fine legislatura.

In questo caso l’orizzonte temporale del governo sarebbe quello del 2023. Tuttavia Salvini ha fatto capire che intende dare un appoggio legato a una durata breve. Anche gli altri partiti sono orientata nell’appoggiare il governo per uscire dall’emergenza economica e sanitaria, fino ad arrivare all’elezione del nuovo presidente della repubblica, per poi concludere l’esperienza. In questo caso la durata sarebbe fino al 2022.

Questa la situazione attuale, i partiti prendono tempo, ma intanto il premier va veloce ed ha già in mente il programma sui cui lavorare.

Draghi programma di governo

Come si legge su ansa.it, il premier ha fatto sapere ai partiti che il suo governo sarà europeista e attento alle riforme.

Questi in sintesi i punti salienti di quello che potrebbe essere il programma del nuovo governo Draghi:

Scuola , con la pandemia che ha rubato parecchi giorni agli studenti, Draghi pensa di rimodulare il calendario scolastico.

, con la pandemia che ha rubato parecchi giorni agli studenti, Draghi pensa di rimodulare il calendario scolastico. La sanità e la campagna vaccinale , da implementare nell’immediato, per garantire poi una ripresa economica robusta. Ciò tramite un approvvigionamento più rapido e un focus sulla logistica.

, da implementare nell’immediato, per garantire poi una ripresa economica robusta. Ciò tramite un approvvigionamento più rapido e un focus sulla logistica. Lavoro e impresa, con l’utilizzo adeguato delle risorse del recovery plan. Ma anche una diminuzione di contributi a fondo perduto, dando priorità invece agli investimenti per lo sviluppo delle attività.

Riforme (di giustizia civile, fisco e pubblica amministrazione)

Ambiente.

Queste tutte le ultime notizie su quando parte e quanto dura il nuovo governo Draghi. L’inizio dell’azione dell’esecutivo è questione di giorni, mentre sulla durata i partiti vorrebbero che fosse fino al 2022, ma è detto che sarà davvero così. Intanto però il programma inizia a prendere forma e riguarda temi determinanti per l’Italia.

