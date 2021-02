Il nuovo governo non ha ancora iniziato, ma la caccia al posto da ministro si. Ecco chi sono i probabili ministri e quelli che vorrebbero le poltrone.

Il nuovo governo Draghi è in fase di consultazioni e finirà di ascoltare tutte le delegazioni dei partiti sabato 6 per poi salire al Colle. Solo se ci sarà la maggioranza ampia il professor Mario Draghi accetterà di formare il governo.

La tipologia di governo non è ancora nota, tuttavia si pensa che sarà un governo tecnico- politico come quello del governo Ciampi. Vediamo intanto le ultime notizie e cosa succede ora.

I probabili Mministri del governo Draghi

Dal giorno in cui Draghi ha ricevuto l’incarico dal Presidente Mattarella si sono scatenati i soliti rumors sul toto-ministri, ma c’è anche chi in qualche modo si propone o è disponibile ad accettare qualora ricevesse l’invito.

E’ il caso ad esempio del governatore del Lazio Zingaretti, così come il Professor Crisanti sarebbe disponibile a sostituire Roberto Speranza al Ministero della Salute.

Diverso è il caso del M5S che prima ha detto no ad un governo Draghi, poi ha detto ni, poi è sceso Conte in piazza con il banchetto… mentre Di Maio aspira alla riconferma da leader degli stellati.

Diversa è la posizione politica di Giorgia Meloni che continua per la sua strada e chiede le elezioni. Salvini invece ci pensa. Dire si al governo Draghi ma con delle condizioni e poltrone, oltre a mantenere quota 100.

Matteo Renzi (artefice della crisi di governo), sembra essere contento così per adesso. Ma non si sa mai.

Questa è la situazione politica di oggi in sintesi secondo le ultime notizie Ansa e non solo. Nel frattempo il presidente del Consiglio incaricato continua con le consultazioni, ma è bene chiarire che il Professor Draghi per ora non ha fatto nessun nome sui nuovi ministri del suo governo e solo dopo aver verificato se esistono le condizioni per formare un nuovo governo, allora sapremo chi sono i nuovi ministri.

Se invece i partiti politici continuano a creare problemi nonostante l’appello del Presidente della Repubblica, allora per il paese Italia sarannno guai seri.

