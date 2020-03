Fino a quando staremo chiusi in casa, come passeremo la Pasqua e coa è questa storia del 31 luglio? Ecco cosa ha risposto Conte in una intervista allo Speciale Tg5.

Covid, gli italiani saranno chiusi in casa fino a Pasqua e anche dopo nei prossimi mesi?Nessuno lo sa, neanche il presidente del consiglio Giuseppe Conte che ad una domanda precisa durante un intervista di ieri ha così riposto. Ecco il video dell’intervista rilasciata dal premier dopo l’ultimo decreto che inasprisce ulteriormente le sanzioni per chi viola le misure sul Covid -19

Ricordiamo a tal proposito che come spiegato da Ansa news, nel decreto emanato dal governo ci sono 28 regole da rispettare.

Italiani chiusi in casa fino a quando

Come abbiamo già scritto la dta del 3 aprile è destinata a slittare, ma nessuno sa con esattezza quando e come usciremo da questa situazione. Tutti vorremmo vedere la luce del sole ma a quanto pare purtroppo non è possibile fare previsioni. Quindi tornando alla prima domanda, come passeremo la Pasqua chiusi in casa? Questa è la risposta del premier Conte intervistato ieri da Tg5

“Sulla Pasqua – non mi faccia far previsioni, ci atteniamo all’andamento epidemiologico, non è una soluzione dei prossimi giorni ma confidiamo che non lo sia neppure dei prossimi mesi”



Questa risposta, significa che il 3 aprile non succede nulla? Dai dati che ci vengono forniti tutti i giorni dalla Protezione civile i miglioramenti non sono tali da farci pensare che il 3 di aprile sia finita quella che spesso viene definita “quarantena” purtroppo la situazione attuale non consente di assumere decisioni che metterebbero ulteriormente a rischio la salute degli italiani.

Articolo in aggiornamento