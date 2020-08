Inizio scuola in Veneto. Il calendario dell’anno scolastico 2020 – 2021 stabilito dalla regione Veneto

Inizio scuola 2020 2021, è partito il conto alla rovescia per il tanto sospirato ritorno in classe degli studenti italiani. Il ministro dell’istruzione ha rassicurato sulle misure di sicurezza anti contagio e stabilito il 14 settembre come data iniziale.

Tuttavia le regioni hanno la facoltà di decidere anche date diverse rispetto a quella indicata dal Miur. Vediamo allora qual è il calendario stabilito dalla regione Veneto per il nuovo anno scolastico.

Inizio scuola 2020-21 in Veneto, data e calendario

Il Veneto con la deliberazione della giunta regionale n.1051 del 28 luglio 2020, ha stabilito il calendario per l’anno scolastico 2020-2021.

In particolare la regione guidata dal governatore Luca Zaia, ha fissato l’inizio della scuola nella data di lunedì 14 settembre. Il Veneto quindi si allinea alla decisione presa a livello nazionale, a differenza di altre regioni italiane.

Per quanto riguarda invece la data di chiusura del nuovo anno scolastico, la scelta è ricaduta su sabato 5 giugno 2021. Tale calendario riguarda ogni scuola di ordine e grado, con la sola eccezione delle scuole d’infanzia. Per queste la regione ha previsto l’inizio sempre il 14 settembre, mentre la fine dell’attività didattica mercoledì 30 giugno 2021.

Dopo questa decisione sul calendario, l’assessore all’Istruzione e Formazione della giunta, Elena Donazzan, ha commentato: “ La definizione del calendario scolastico è stata quest’anno molto attesa e travagliata. Ciò a causa di una modifica di legge che ha costretto le regioni ad attendere i ritardi del governo. Il calendario proposto quest’anno è comunque più flessibile e ha lo scopo di far recuperare ai ragazzi più ore di lezione possibili”.

Scuola 2020-2021 Veneto, calendario festività

Come ogni anno ci sono date in cui le scuole restano chiuse e gli studenti possono restare a casa, si tratta di feste e ponti. In particolare in Veneto il calendario delle festività 2020-21 è il seguente:

1° novembre, solennità di tutti i Santi.

7 dicembre, decisione regionale.

8 dicembre, Immacolata Concezione.

24 dicembre festività natalizie

25 dicembre, Natale.

26 dicembre, Santo Stefano.

Dal 27 al 31 dicembre vacanze natalizie.

1° gennaio, Capodanno.

Dal 2 al 5 gennaio vacanze natalizie.

6 gennaio, Epifania.

Dal 15 al 17 febbraio, carnevale e mercoledì delle ceneri.

Dal primo al 6 aprile vacanze pasquali.

25 aprile, anniversario della Liberazione.

1° maggio, festa del Lavoro.

2 giugno, festa della Repubblica.

A tali date si può aggiungere la festa del santo patrone, che varia in base alla località veneta presa in considerazione. Insomma, nel calendario oltre alle feste canoniche e alle domeniche, per decisione della regione gli studenti non vanno a scuola nemmeno per alcuni ponti (come il 7 dicembre) o in occasione dei giorni di carnevale.

Abbiamo finito con le notizie riguardanti l’inizio scuola 2020-2021 in Veneto e il calendario con festività e ponti. Ormai ci siamo ancora poco e gli studenti torneranno a frequentare quotidianamente le aule scolastiche.